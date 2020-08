找到答案！新冠跟流感怎區別？學者曝關鍵

新冠肺炎疫情全球持續發燒,國內專家示警,時序進入秋冬,一旦流感和新冠肺炎齊來,防疫將更為棘手。不過,最近新研究發現,新冠和流感的症狀出現順序不同,這有助於初步判斷兩者的差別。

新冠肺炎最新研究顯示,新冠病毒和人們較有經驗的流感相較,在症狀的出現順序上有所不同。新冠肺炎發病時會先發燒,然後咳嗽和肌肉痠痛,再伴隨噁心和腹瀉。

研究者認為,儘管新冠肺炎的症狀並不獨特,但其症狀出現的順序與其他呼吸道病毒不同,此發現有助區分新病例,從而抑制疾病的傳播。

此研究是從世界衛生組織(WHO)資料庫取樣,分析中國大陸超過5500新冠確診個案,將其發病的症狀順序與美國密西根大學提供的數千例流感,和來自加拿大多倫多的SARS案例,以及來自韓國的MERS案例作為比較。

研究者指出,一般流感是先出現咳嗽然後發燒,但MERS和SARS初始症狀和新冠肺炎症狀相似,但下腸道通常會先受影響,導致腹瀉,然後感到噁和嘔吐。

南加大生物學研究成員Joseph Larsen分析,「症狀的發病順序至為重要,能預知不同呼吸道疾病的症狀順序,有助於醫師面對疑似新冠病例時,更快幫助確診,同時讓病患受到較好的治療。」尤其入冬後新冠與流感共同出現,兩者症狀相似,如何快速分辨格外重要。

研究團隊表示,新冠比流感更具傳染性,並且易於群聚爆發。如果能夠用症狀出現的順序,初步判斷疾病,將能在疾病傳播之前,更快區別和隔離病人。

文章來源:Study of More Than 55,000 COVID-19 Cases Reveals a Predictable Order of Symptoms

(中時新聞網 徐秀娥)