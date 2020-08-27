9月起安全大執法 不遵守這些規則通通開罰

國內車輛未禮讓行人造成傷亡事故層出不窮，交通部長林佳龍21日提出7大改善方向，其中提高未禮讓行人的罰則，罰鍰上限從3,600元提高至6,000元，適用範圍從行人穿越道擴大到所有未禁止行人通過的路口；另內政部警政署也宣布從9月1日起全國大執法1個月，車輛未禮讓行人將是取締重點。

7月18日新莊一對情侶被未禮讓的小貨車撞上，天人永隔，林佳龍以此案例要求交通部針對行人提出更安全保障，更放話讓不適任駕駛退場。據統計，2019年汽車不禮讓行人肇事有2,278件，其中造成52人死亡、2,349人受傷，件數與受傷數字都是過去5年最高，死亡人數則是5年來次高，僅低於2018年的59人。

經1個月研商，交通部提出包括路口檢討改善、路線設計規範的檢討修正等7大改善方向。

現行《道路交通管理處罰條例》規定行人在行人穿越道上擁有絕對通行權，交通部正研議修法，車輛駕駛若未停讓行人，罰鍰上限將提高至6,000元；另將擴大適用範圍，即使未劃設行人穿越道，只要未禁止行人通過的交岔路口均適用該規定。

此外，車輛駕駛若因未停讓行人致人受傷或死亡的罰則，除面臨訴訟，行政罰鍰部分最高可處3萬6000元，並記違規點數2點以及須參加道路交通安全講習；致人受傷則吊扣駕照1年，致人重傷或死亡可吊銷駕照，3年內不得考領。

警政署交通組組長王鳳輝表示，9月1日起全國實施1個月的「路口安全大執法」，藉由強力執法提升用路人守法觀念，主要取締汽機車闖紅燈及紅燈右轉、汽機車不禮讓行人以及行人違規穿越馬路。

他說，警方將以1個車道寬（約3公尺）的距離，作為車輛是否有禮讓行人的判斷。交通部與內政部營建署另預計投入8.04億元，目標4年改善2680處路口，提升行人安全。

（中國時報 陳祐誠）