汽柴油下週估不調整 95無鉛維持每公升24元

國內油價可能連續2週不調整。根據中油浮動油價公式計算，並考量亞鄰最低價天花板限制，預估下週國內汽、柴油價格不變，95無鉛汽油維持每公升24元。

由於颶風蘿拉（Laura）襲向美國墨西哥灣區，影響海上鑽油平台作業，迫使這個區域的原油減產，國際油價上揚，不過新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，限制漲幅。

在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，單就浮動油價公式計算，31日凌晨零時起，汽、柴油零售價格每公升預計分別調漲0.6元及0.9元。

不過，政府要求中油必須符合亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，這波調漲中油估計將全數吸收，國內汽、柴油價格維持不調整。

如依預估，92無鉛汽油零售價每公升為22.5元、95無鉛汽油每公升24元、98無鉛汽油每公升26元、超級柴油每公升19.8元，實際價格依中油30日公布為準。

根據中油官網，累算至8月26日的7D3B（70%杜拜30%北海布倫特）週均價為每桶44.64美元，較上週44.14美元上漲0.5美元。新台幣兌美元匯率29.513元，較上週29.517元升值0.4分。

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