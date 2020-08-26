小心！彰化以南8縣市豪大雨特報 慎防淹水

西南風增強影響，易有短時強降雨，氣象局今(27)清晨4時對台南市、高雄市及屏東縣發佈豪雨特報；彰化以南至嘉義地區及臺東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

西南風影響，中南部降下豪雨，氣象局對此開設「109年0826西南風豪雨事件」，預測24小時高雄、屏東山區總雨量上看450毫米，高雄平地則有400毫米。

累計從今天凌晨0點至今，累積雨量前10名地區是

● 61.00 mm 屏東縣新庄國小

● 58.50 mm 高雄市林園

● 57.50 mm 屏東縣新園

● 57.00 mm 屏東縣萬丹

● 56.50 mm 高雄市多納林道

● 48.00 mm 屏東縣新來義

● 45.00 mm 屏東縣竹田

● 44.00 mm 屏東縣西大武山

● 43.50 mm 屏東縣水保局來義

● 43.00 mm 屏東縣尾寮山

今日至明（２８日）清晨西南風增強，臺灣南部地區有陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明（２８日）白天西南風逐漸減弱，臺灣中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有８至９級強陣風；今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

（中時新聞網 高德順）