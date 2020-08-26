豪雨狂炸南台灣 台南淹水30公分機車完了

雷雨彈狂炸台南 民眾驚：淹水30公分機車完蛋了

西南風引進豪雨，自25日晚間起狂炸南台灣，有民眾上臉書社團PO文，指台南永康嚴重淹水，還有機車騎士疑似拋錨，民眾驚呼，「這場雨有夠大，颱風不是走了嗎」。中央氣象局今（26日）持續針對南台灣7縣市發布豪、大雨特報。台南市長黃偉哲臉書呼籲市民，交通出入請注意安全。

有民眾深夜拍下影片，上傳《台南爆料公社》臉書社團，指永康尚頂路附近因暴雨不斷，積水溢出路面，水流相當湍急，提醒汽、機車經過請減速。「路面甚至有很大的浮木，從尚頂路漂流出來」，原PO餘悸猶存：「能見度不佳，我差一點整個人撞上去，已經把它（浮木）搬到安全島旁邊」，他提醒台南民眾，若是從永康往交流道方向，一定要小心。

「因為很暗，突然淹水很高，至少20、30公分高，水都到膝蓋了，希望相關單位盡快處理」，看到市民反映，黃偉哲臉書PO文，指市府已啟動抽水站排水，也呼籲民眾注意安全，若有重大淹水情況請即時告知。

中央氣象局表示，由於西南風增強，南部易有短時強降雨，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，彰化縣、雲林縣有局部大雨。請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

（中時新聞網 王嘉慶）

大雨再洗3天 下一個颱風「快要來了」

受西南風影響，南方水氣旺盛，中央氣象局持續發布大雨特報。昨至周五（8/28）天氣不穩定；今起水氣更劇烈，降雨範圍擴大。

北部持續高溫炙熱。菲律賓東方海域條件合適，最快這個周末將有熱帶擾動發展，為下一個颱風奠定基礎。

氣象局昨針對高雄、屏東發布大雨特報，雨彈持續轟炸南台灣。其他各地多雲到晴，中午過後熱對流旺盛，東北部地區及其他各地山區有短暫雷陣雨。今（8/26）西南風增強，降雨時間更長、影響區域更廣。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指8號颱風巴威愈來愈強，挑戰「今年以來最強颱風」。目前預估巴威將在強度最強的時候直接威脅大陸、南韓，若中心登陸，恐釀災情。

吳德榮指出，根據歐洲、美國模式模擬，28日菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，但兩模式模擬位置及路徑差異頗大，仍在調整中，應繼續觀察。

台灣颱風論壇也在臉書PO文，指南方熱帶擾動發展，「目前各國預報分歧，可以先暫時觀望就好，不用太擔心」。

（中時新聞網 王嘉慶）