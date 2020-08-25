七夕下雨是情人睛淚？謝沅瑾公開5大習俗

七夕情人節今（25日）登場，不少情人會選在這浪漫的日子約會慶祝，但你知道這天要吃油飯和雞酒嗎？命理師謝沅瑾分享了5點七夕相關的民間習俗，讓民眾在過節之餘，也能應景了解習俗背後緣由。

1、拜七娘媽聖誕

民間信仰中的七娘媽，亦即七星娘娘，是兒童的保護神。台灣民間有「成年禮」，即在孩子16歲時，要到七娘媽廟燒金紙、經衣、七娘媽亭等，藉此儀式表示孩子已經長大。

2、拜魁星君誕辰

民間認為魁星是主宰文昌運之神，又稱大魁夫子或大魁星君。凡參加考試者，無不尊敬。書房懸掛以「魁」字轉化的魁星踢斗圖，相傳能強化考試運。

3、向七星娘乞巧

七星娘即為織女，相傳七星娘心靈手巧，因此年輕女孩會在七夕時向七娘媽祭拜，祈求賜與好手藝，進而得到好姻緣，即為「乞巧」。婦女預備黃銅製成的細針，以五色細線對月迎風穿針，穿進了代表祈到巧。同時也會拜瓜果，若有小蜘蛛在其上結網，亦代表祈巧成功，稱之「得巧」。

4、拜床母求保佑

民間相傳床母能保護嬰兒、幼兒。床母沒有固定形象，是七星娘娘、臨水夫人、註生娘娘等神祇的從神，負責助產安胎與保護嬰兒、幼兒。

閩南一帶以麻油雞酒、煮蛋、油飯、麵線、米酒三杯、圓仔花兩束等應景供品奉祀床母。奉佛者以果品、糕點、清茶奉祀。將供品擺設嬰、幼兒臥室之床上，或設一案以設供品，置案於床上或床邊。

禱曰：「今逢七夕佳節，奉請本宅床母娘娘駕臨，享用供品，庇佑吾兒○○○、吾女○○○，平安無驚無訝，一瞑一瞑趕緊大。」祭拜完畢，依照各地慣例燒金紙即可。

5、七夕過情人節

七夕因為是牛郎織女一年一度的相逢，因此被稱做東方情人節，但傳統習俗中其實並沒有情侶約會的習俗，在台灣，七夕是情侶約會重要的節日，其重要程度不亞於西洋情人節。傳說七夕下雨，是牛郎織女相會時的眼淚。

文章來源：Facebook：謝沅瑾命理／民俗文化研究中心

（中時新聞網 李珮雲）