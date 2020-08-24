若台出境確診者不斷 律師：恐換台被封鎖

國內新冠肺炎疫情雖趨緩，近期國外不斷爆出台灣出境者確診的消息，讓國人擔憂是否存在社區感染，此外，普篩與否也成為各界熱議話題。

對此，律師葉慶元在臉書上指出，不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。他也示警，當我們不斷有確診病例輸出到世界各國的時候，恐怕就換我們被其他人封鎖了。

繼上周三台灣輸出一名新冠肺炎確診個案到上海後，今又爆出上海新增確診病例中，又一例來自台灣。對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，到目前為止中國大陸還未告知相關訊息，不過已經聯絡上陸方，但是還沒提供詳細的個資。

以之前國人到上海被確診的案例，也是連續採檢5天，是在中間那一天驗到陽性，前後都陰性，因此需要更詳細的資料，才能確定是否新增一例。

對此，葉慶元在臉書表示，我們自己不對入境民眾普篩的結果，就是增加自己國民的感染風險。

他提及，若彰化市衛生局沒有對之前那個美國入境民眾進行篩檢，這個人在隔離14天期滿之後，就會在台灣趴趴走，傳染給其他的人。「當我們不斷的有確診病例輸出到世界各國的時候，恐怕就換我們被其他人封鎖了」。

文章來源：葉慶元律師（葉狀師）臉書

（中時新聞網 謝雅柔）