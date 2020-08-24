獨》2020台灣米其林揭曉 〈頤宮〉蟬聯三星餐廳

「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》已於本月24日於台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」入榜，另一家法式料理餐廳「鹽之華」，以及「Forchetta」與日本和牛燒肉店「俺達的肉屋」，也都在「台中第一次」中摘星。

今年發布會於今日下午一點展開，仍只有一家三星餐廳，由 「 頤宮 」 蟬聯。二星餐廳共8家，包括 RAW 、 祥雲龍吟、請客樓等。

米其林一星餐廳，共22家，新增包括鹽之華 、Forchetta 、 渥達尼斯磨坊Molino de Urdaniz、俺達的肉屋、明壽司等。

至於台北，連年營收均破億元的台北國賓飯店「A CUT」牛排館， 也在2020年新版米其林指南中得到星光加持，成為台北第二家摘星牛排館。

米其林摘星餐廳

米其林三星 頤宮 米其林二星 RAW

祥雲龍吟

鮨天本(主廚沒到場)

態芮

請客樓

新

JL Studio

logy 米其林一星 教父牛排

大腕燒肉

金蓬萊遵古台菜

mportmptu by Paul Lee

謙安和 Ken Anhe

吉兆割烹壽司Kitcho

侯布雄L’Atelier de joel Robuchon(女主廚)

Longtail

明福台菜海產Ming Fu

山海樓

MUME

鮨野村Sushi Nomura

鮨隆Sushi Ryu

大三元

天香樓

雅閣

A Cut

鹽之華

Forchette

渥達尼斯磨坊

俺遠的內屋

明壽司

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米其林指南－台灣｜官方網站