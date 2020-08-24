獨》2020台灣米其林揭曉 〈頤宮〉蟬聯三星餐廳

今年台灣米其林只有一家三星餐廳，至於日否由台北君品酒店「頤宮」餐廳蟬聯，有待發布會揭曉。圖／君品酒店提供
今年台灣米其林只有一家三星餐廳，至於日否由台北君品酒店「頤宮」餐廳蟬聯，有待發布會揭曉。圖／君品酒店提供

「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》已於本月24日於台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」入榜，另一家法式料理餐廳「鹽之華」，以及「Forchetta」與日本和牛燒肉店「俺達的肉屋」，也都在「台中第一次」中摘星。

今年發布會於今日下午一點展開，仍只有一家三星餐廳，由 「 頤宮 」 蟬聯。二星餐廳共8家，包括 RAW 、 祥雲龍吟、請客樓等。

米其林一星餐廳，共22家，新增包括鹽之華 、Forchetta 、 渥達尼斯磨坊Molino de Urdaniz、俺達的肉屋、明壽司等。

至於台北，連年營收均破億元的台北國賓飯店「A CUT」牛排館， 也在2020年新版米其林指南中得到星光加持，成為台北第二家摘星牛排館。

米其林摘星餐廳

米其林三星

頤宮

米其林二星

RAW
祥雲龍吟
鮨天本(主廚沒到場)
態芮
請客樓

JL Studio
logy

米其林一星

教父牛排
大腕燒肉
金蓬萊遵古台菜
mportmptu by Paul Lee
謙安和 Ken Anhe
吉兆割烹壽司Kitcho
侯布雄L’Atelier de joel Robuchon(女主廚)
Longtail
明福台菜海產Ming Fu
山海樓
MUME
鮨野村Sushi Nomura
鮨隆Sushi Ryu
大三元
天香樓
雅閣
A Cut
鹽之華
Forchette
渥達尼斯磨坊
俺遠的內屋
明壽司

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工商時報 姚舜

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