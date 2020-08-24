獨》2020台灣米其林揭曉 〈頤宮〉蟬聯三星餐廳
「紅色美食聖經」台灣第三版《臺北臺中米其林指南 2020》已於本月24日於台中國家歌劇院「放榜」，這是台中首次被米其林納入評鑑，除眾望所歸的「JL STUDIO」入榜，另一家法式料理餐廳「鹽之華」，以及「Forchetta」與日本和牛燒肉店「俺達的肉屋」，也都在「台中第一次」中摘星。
今年發布會於今日下午一點展開，仍只有一家三星餐廳，由 「 頤宮 」 蟬聯。二星餐廳共8家，包括 RAW 、 祥雲龍吟、請客樓等。
米其林一星餐廳，共22家，新增包括鹽之華 、Forchetta 、 渥達尼斯磨坊Molino de Urdaniz、俺達的肉屋、明壽司等。
至於台北，連年營收均破億元的台北國賓飯店「A CUT」牛排館， 也在2020年新版米其林指南中得到星光加持，成為台北第二家摘星牛排館。
米其林摘星餐廳
米其林三星
頤宮
米其林二星
RAW
祥雲龍吟
鮨天本(主廚沒到場)
態芮
請客樓
新
JL Studio
logy
米其林一星
教父牛排
大腕燒肉
金蓬萊遵古台菜
mportmptu by Paul Lee
謙安和 Ken Anhe
吉兆割烹壽司Kitcho
侯布雄L’Atelier de joel Robuchon(女主廚)
Longtail
明福台菜海產Ming Fu
山海樓
MUME
鮨野村Sushi Nomura
鮨隆Sushi Ryu
大三元
天香樓
雅閣
A Cut
鹽之華
Forchette
渥達尼斯磨坊
俺遠的內屋
明壽司
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