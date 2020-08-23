禮物天上來？戶頭意外多出720億 他這樣做

繼花旗日前爆出系統匯款出包後，美國銀行（Bank of America）同樣出問題，美國麻薩諸塞州一名用戶，突然發現他的戶頭竟多出24.5億美元（約台幣720億元）驚人數字，當場嚇傻。

Financial Express報導，美國銀行爆出匯款烏龍，該用戶是一位心理醫師Blaise Aguirre，他發現自己名下帳戶竟多出24.5億美元的「神秘錢財」後，馬上聯繫他的客戶經理，最後銀行已將他的帳戶修正。美國銀行發言人Bill Halldin表示，「這只是一個顯示錯誤，僅此而已，已將其更正。」

報導指出，美國銀行這起數十億美元錯誤並非首起事件，本月初美銀系統也出現短暫顯示問題，導致線上和行動銀行部分用戶出現餘額突然被「歸零」，但並非如Aguirre一樣戶頭多出巨額款項。

上周，花旗銀行在化妝品牌客戶露華濃不知情的情況下，匯款9億美元（約台幣270億元）給露華濃的債主，還清欠款。由於露華濃財務狀況不佳，貸款不少錢，目前正在跟露華濃打官司的債權人表示拒絕還錢。

花旗銀行9億美元的匯款失誤是怎麼造成的，銀行內部仍在調查中，但這麼大筆的款項出包，在華爾街相當罕見。目前花旗正在跟收到匯款的公司協商，希望能把錢要回來。

（中時新聞網 吳美觀）