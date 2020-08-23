掃到巴威颱風尾 專家：24日起注意雨勢

氣象局22日晚間解除颱風巴威海上警報。氣象專家吳德榮提醒，24日仍受到巴威外圍環流影響，引進俗稱「颱風尾」的西南風，並將持續至28日，26日起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

中央氣象局昨晚表示，輕度颱風巴威正朝遠離台灣方向移動，海上颱風警報晚間11時30分解除；隨著颱風北上，24日至29日將引進西南氣流，西半部防大雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」中表示，今天台灣仍受到巴威外圍環流的影響，西半部雲量多有局部陣雨，南部地區及中部山區的對流較強，應注意較大雨勢。東半部因在背風面，天氣較昨天好轉，但仍有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，明天起台灣附近受巴威引進的西南風（俗稱颱風尾）影響，並將持續至28日，西南風所挾帶的水氣，26日起有愈來愈濕、影響加劇的趨勢。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至25日受西南風影響，天氣不穩定，迎風面南部、中部的清晨及午後皆有對流發展的機率，並有較大雨勢，其他地區晴朗炎熱。

另外，26日至28日西南風挾帶的水氣增多，不穩定度提高，迎風面南部、中部的清晨及午後強對流發展的機率更高，應注意其所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風及瞬間強降雨），其他地區也有降雨機率。

吳德榮指出，今天各地氣溫，北部攝氏24至33度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至35度。明天至26日中午前後，北台灣最高溫將回升至35、36度左右，地理環境特殊的地點，有升至37度左右的機率，應注意防曬、防中暑。

吳德榮預測，颱風巴威因東南方的太平洋高壓增強，所產生的導引氣流，將其導向東北前進琉球西方海面；之後其東側太平洋高壓增強並向北擴展，導引氣流將其轉往偏北至北北西，撲向大陸東北至韓國一帶。巴威強度持續增強，26日將達到最強。

他指出，歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模式50次模擬顯示，未來路徑及強度變化也有類似的預測，但50次模擬路徑的分布，從韓國西側海面，直撲大陸東北的機率已見提高。