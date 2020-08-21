手機也能繳電費！ 台電APP升級改版更便利

台電今天表示，「台灣電力APP」8月全面升級改版，增加電費預繳、用電管理、停電報修等新功能，讓民眾用電更便利。

台電今天發布新聞稿指出，2017年9月推出「台電e櫃檯APP」，至今已服務約90萬筆繳費案件、6.9萬筆申辦案件，累積使用人數近百萬人次，今年8月全面升級改版，並更名為「台灣電力APP」，除了用電申請、案件管理與服務據點查詢等既有功能，還推出多項新功能。

台電指出，民眾可能因為出國、旅居國外，或有多個用電地址，即使電費單已寄達，但無法收件繳納電費，甚至遭致停電。過往若想預繳電費，需赴台電服務據點，現在「台灣電力APP」也可辦理，登入後綁定及驗證電號，輸入欲預繳電費金額，即可透過信用卡付款，或到便利商店出示條碼繳費。

「台灣電力APP」也推出用電管理功能，除可查詢與繳付最新一期帳單，完成電號認證後，就可以進一步查詢歷史帳單與用電圖表，比較用電差異，已安裝智慧電表的用戶，還可以即時掌握用電情形，提早進行用電管理，節省用電開銷。

台電表示，新增的停電報修功能，讓民眾可透過掃描電費帳單上的QR Code，自行輸入電號，通報台電搶修，並主動推播修復進度以供查詢。若發現電線脫落、電桿傾斜等台電設備異常，也可結合手機定位拍照上傳現場照片，通知台電人員儘速搶修，預防事故發生。

「台灣電力APP」也持續精進既有功能，如多筆電費一次繳納、搬家結算功能，並新增發票歸戶功能，民眾不用再擔心弄丟發票，還可透過手機APP查詢台電的最新消息。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!