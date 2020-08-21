吸血餐廳！國3生打工薪水被扣到剩3千

長達兩個月的暑假，不少學生都會外出尋找打工貼補家用或是增加自己零用錢。一名國三剛畢業的學生到餐廳打工，雙方談好時薪160，未料七月的薪水發下來後，竟然只剩下3840元，氣得母子跟店家理論，未料店家回覆不但相當離譜，更直接嗆國三生「直接去勞工局告啊」，網友看到對話紀錄也氣炸直呼抵制。

國三生母親在臉書《爆料公社》PO文表示，自己小孩利用暑假機會到台北市的某間餐飲業打工，由於家裡本身就是雞排攤，因此有炸物經驗，很快就被錄取，雙方談好時薪160，但到職半個月後，發現排班與新學校有所衝突，不得已辭職。

未料本應有16000左右的薪水，顧問竟以「培訓費8000+額外人力費用4000」，扣了12000元，只剩下3840元可以拿，讓國三生傻眼，表示自己到職第一天就下場去炸鍋，哪來的培訓費？雙方談判未果後，母親將LINE對話紀錄全部公布。透過紀錄可以看到，公司顧問以「公司要承擔你許多風險」、「一堆隱藏成本你看不到」，被質疑根本沒事前告知時，更嗆「我現在有跟你說了」、「你是新人，所以是多出來的人力」，反抱怨國三生「你自己說要久做的，結果一個月就辭職，我們培訓人力要半年才能回本」，最後更嗆「你直接去勞工局告吧」。

事件曝光後，網友傻眼留言：「店家自創名詞，酷耶」、「培訓+額外人力12K？照店家說法，打工前半年不就幾乎做白工」、「人力是店家要負擔的，還有臉轉嫁給工讀生」、「打工還要自掏腰包負擔人力培訓，第一次聽到」、「笑死，到底是去打工賺錢，還是去付錢給老闆」。

事後該店家雖然在臉書道歉，但不少網友持續爆料，表示LINE對話中的顧問其實就是老闆，只是為了方便卸責才會自稱顧問，更有許多人接力爆料，表示自己有相同狀況，自己六月的薪水到現在都沒拿到。

文章來源：爆料公社

（中時新聞網 林毅）