禁中資OTT來台 愛奇藝9/3後變跨境收視

NCC將於9月3日起禁止中資OTT來台的消息，在台擁有200萬常態用戶的愛奇藝自然備受關注，不少消費者都相當關心自己的權益，而昨（19日）NCC發言人翁柏宗就表示，因為愛奇藝的伺服器位在香港，因此往後消費者仍能使用跨境觀看的功能，但代理商歐銻銻娛樂或相關商業服務則不可繼續經營，同時客服也不能外包。

在消息一傳出後，不少愛追劇的網友都紛紛哀號：「才剛續約怎麼辦？」，也有網友因每年愛奇藝都會在雙11的活動期間推出優惠，像過去就有990元1年的限定雙11優惠，所以不少網友就一次預付了2年的金額，讓消費者都相當擔心預付的錢，會不會之後就再使用不到愛奇藝的服務。

而以目前來看，愛奇藝的網站及APP上，仍有著月租、季租及年租方案可供購買；歐銻銻娛樂就表示「不管伺服器在哪裡，目前網站及App都不會受影響，還是會繼續提供服務，只是沒有歐銻銻娛樂協助做在地化的運營。」，也就是目前所有觀看內容都不會有影響，未來也一樣可繼續購買付費觀看，只是會變成國外交易，而也沒有在地的客服團隊去處理，將交由國外的客服系統統一處理，詳情仍與愛奇藝討論中。

歐銻銻娛樂也因著經濟部之草案預告，將代理或經銷陸資OTT 納入禁止範圍，後續施行狀況尚不明確，其也作出聲明表示「事發突然仍在研議中，暫無法提供評論或回應，同時也已諮詢律師意見，將會保護全體員工及消費者權益，愛奇藝也會盡力維護網站服務。」

（ 中時新聞網 石欣蒨）

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