為這字不能出現 70年老牌美琪藥皂含涙改名

深受大眾喜愛的70年老牌子美琪藥皂改名了，寫法不同口但發音照舊。受限於政府法規不能使用「藥」字，自8月4日起包裝更新並改名為「美琪樂皂」。美琪科技表示，美琪藥皂的雖己取得商標，但為了守法，只能含淚更名。

《美琪抗菌+》粉絲頁貼文說，有70年歷史的美琪藥皂最近改名為「美琪樂皂」。產品讀音不變，還是念美琪樂(ㄧㄠˋ)皂。至於為何要改名，美琪科技也在文中說原委。

2018年立法院修正通過《化粧品衛生安全管理法》，並將「含藥化粧品」修正為「特定用途化粧品」並在2019年擬訂管理原則，其中明定產品名稱與包裝不得出現「藥」字。雖然美琪生技擁有美琪藥皂的商標，但是《化粧品衛生安全管理法》比《商標法》大，所以為了守法，只能含淚更名。

美琪科技說，雖然包裝改變，但最重要的是「不變的成分」，是美琪「不變的承諾」。包裝品名的新設計，從「皂」上面長出的葉子，代表植物性皂基，更象徵美琪生生不息的力量，與永續經營的品牌理念！至於衛部粧製字第007378號，仍會繼續使用，只是以前的「含藥化粧品」修正為「特定用途化粧品」。

對於美琪藥皂改名，愛用網友留言力挺，「美琪是我從小在家看到大也用到大的！真的經典好用，全家人都愛！」、「 已經用美琪藥皂好多年了，會繼續支持！是說現在變成洗了會快樂的藥皂」、「還好成分沒變，肯定繼續支持的吧」、「美琪阿嬤從以前用到現在，今天剛去買」、「很喜歡新包裝的設計理念，會繼續支持美琪樂皂」、「美琪用很久了，過敏性皮膚也OK~保持好品質，我也會繼續支持」。

文章來源：美琪 抗菌+粉絲頁

（中時新聞網 徐秀娥）