麻將館搶客 三倍券也能賭

台北市近年來麻將館林立，掛羊頭賣狗肉的麻將協會、棋牌社，提供場所讓民眾打牌，私下卻能用金錢賭博，因為競爭激烈，有業者開放使用三倍券，更有人祭出「打兩將，送一將」，或是包檯大特價的促銷，警方表示，執照越發越多，法院對賭博罪的認定也不同，單靠取締很難有效遏止賭博。

知情者指出，麻將館在北市越開越多，目前已經逼近30家，業者從早年的「抽頭制」轉型，把自己當成網咖或漫畫王，按時間收取費用。過去的麻將協會以打1底100元為例，自摸者要付100元、打1將店家抽頭400，完全構成賭博罪要件；但現在方式已經改變，每打1將4個人各出100，私下的現金輸贏，店家完全不經手。

就有業者表示，「最好客人來這裡都不賭錢，我收場地使用費就好。」不少業者被抓後，都拿這套說詞「解釋」，強調他們就像網咖，收的是場地費，客人在網咖上網賭錢，怎麼能算店家的問題？許多業者果真因此獲不起訴、判決無罪。

常打麻將的小張表示，就因為不怕抓，近幾年麻將館不斷增加，競爭也越來越激烈，最近他常看到有客人直接用三倍券賭錢。他認為麻將館太多，最後一定惡性競爭，遲早發生問題。

對於麻將館亂象，北市警方表示都有持續掌握，且依法申請搜索票查抄、取締，但有官警私下說，這類牌照不知何故一直發出，業者樂得一家一家開，今天街頭的倒了，明天街尾的就開幕了，一堆業者又頻鑽漏洞，讓警察頻於奔命。

※工商時報提醒您：聚眾賭博恐觸犯刑法※

（中國時報 陳鴻偉）