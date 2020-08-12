過期11年N95能用？過濾率仍完勝外科口罩

過期的口罩能否使用，不少人對此感到好奇，而醫師蔡依橙在臉書上分享，據刊登在美國醫學會雜誌的研究指出，過期11年的N95過濾率仍大於95%，比外科口罩有效，而一般人戴掛耳式外科口罩就很夠，但醫護接觸確診者時，應戴上N95口罩。

醫師蔡依橙在臉書PO文分享，戴口罩能有效防止飛沫，但若是第一線的醫療人員，又身處在美國這樣的疫區，到底口罩多有效，很值得研究，因此整理分析出綁帶外科口罩、耳掛式外科口罩和N95口罩的過濾效益。

蔡依橙引述刊登在「美國醫學會雜誌（ JAMA internal medicine）」的研究指出，全新的N95口罩很稀少，因此該研究比較各種替代品，像是過期、尺寸不合的N95、綁帶外科口罩和掛耳外科口罩，最後發現全新的N95是最好的，其過濾率大於95%。

蔡依橙表示，但過期11年的N95口罩也不差，其過濾率仍大於95%，且尺寸不對的N95竟也有90%以上。綁帶式外科口罩則是71.5%，而掛耳式的外科口罩，算是其中較差的，過濾率約38.1%。

蔡依橙也透露，以公衛角度來看，全民戴掛耳口罩的效果就很不錯，但真正接觸病患得一線醫護，考量到實用性、可得性及長期配戴舒適性，至少要綁帶式外科口罩，接觸確診者時，應短時間戴N95口罩，無論是過期11年或尺寸不對的都可以。

（中時新聞網 何立雯）