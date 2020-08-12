幾月出生財運旺旺？命理師這樣說

俗稱鬼月的農曆7月快到了，一般人認為，當月出生的人運勢比較差，但從命理的角度來看，卻顛覆這種想法。命理專家認為，其實運勢好壞是看生辰八字，有3個農曆月份出生的人，一輩子容易名利雙收，而其中就包括鬼月的夀星，雖然當月陰氣較重，賺錢財運卻很興旺。

你是農曆幾月生，可看出你是什麼命！搜狐號《生肖乾坤》專欄撰文指出，農曆7、9、10出生的人一輩子名利雙收，晚年享盡兒孫福。快來看看你是不是這幾個月出生的未來好野人。

農曆7月

富二代命。雖然命中帶的陰氣比較重，但財氣非常旺。他們個開朗樂觀，經手之事都會順利達成，即使看來很難成功，也能逆轉穩當成事。再則，他們有橫財運勢，容易事半功倍，得到比別人多。

農曆9月

天生有皇帝命。不僅自身運勢超旺，也能庇佑至親。他們天生精力過人，在工作事業上常保幹勁，因此博得極好名勢。若用一句話形容，9月出生就是好命，早年福星照命，晚年也能坐享兒孫之福。

農曆10月

吃喝不愁命。農曆10月出生的人可說是人中龍鳳，天生就是聰明幹練的代表，別人庸庸碌碌過日子，他們能創造不可思議的奇蹟，前途一片光明，注定名利雙收，擁有不凡的一生。

（中時新聞網 徐秀娥）