飯後喝湯吃水果超不養生？醫揭關鍵

東方人大多數用餐順序都是先吃飯菜再喝湯，最後才吃甜點和水果，但醫師表示，這種飲食順序並不符合養生原則，所有的胖都與「吃」有關，造成肥胖的原因，常常並不是因為吃太多，而是吃錯步驟，導致食物在體內停留太久。

《早安健康》報導，澄觀中醫總院長陳建輝指出，食物在胃腸停留越久，越容易造成脂肪堆積，如果我們讓每一餐的血糖上升速度變慢，不但能減少高血糖的總量，還能降低胰島素快速分泌，避免脂肪太快堆積。他建議想健康瘦身的人，應該注意下列「進食順序」。

先喝湯

吃飯前先喝幾口湯，如同為消化道加「潤滑劑」，可促進消化和吸收；若飯後才喝湯，反而會沖淡胃液，影響消化。此外，飯前喝湯還可以增加飽足感，有研究顯示，餐前喝一碗湯，可讓人少吸收100-190大卡的熱量，但最好選擇清湯類，約飯前20分鐘左右喝最好。

吃蔬菜

熱量低的食物先吃，例如高纖的蔬菜、水果，因為酵素與膳食纖維，可幫助消化，而且維生素、礦物質等植化素可延緩血糖上升，防止營養素被快速吸收，但要注意，應儘量用水煮、清炒，不要放太多油。

吃魚、肉、蛋等蛋白質食物

喝湯、吃蔬菜後，通腸已經可以達到半飽，這時再吃高蛋白質食物，就會開始分泌胃酸，消化蛋白質後，再吃碳水化合物，可防止血液中的能量如洪水般襲來，但建議以蒸、燉、滷的方式烹調高蛋白質食物。

吃米飯

最後吃米飯可延緩血糖上升，而且也不會吃太多，若能把白米飯換成五榖飯或糙米飯更好。陳建輝提醒，想要健康瘦身，澱粉的攝取不能省略，否則破壞了血糖平衡，身體會更容易產生飢餓感。

水果

飯後血糖高的糖尿病患者，特別是飯後血糖值高於180mg/dl的人，不宜在飯後馬上吃水果。因為水果屬單醣類食物，而且甜度高，若空腹吃水果，很容易使血糖上升，刺激胰島素分泌，不利於瘦身。

由於水果極易被吸收，如果餐後吃，在胃中停留時間過長，反而容易造成腹脹、腹瀉或便秘，導致消化功能紊亂。陳建輝建議，水果可以在餐與餐之間當點心吃，並盡量選擇甜度低的蕃茄、芭樂、蘋果等，以便穩定血糖。

（中時新聞網 尉遲佩玉）