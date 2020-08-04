日本網友票選10大最有效減肥法 冠軍是它

減肥是許多人一輩子都在努力的事，和脂肪奮鬥是大多數人都有的經驗。但減肥方法多，日本網站rankingoo統計了12267名網友的意見，票選出最有效的減肥前10名，沒想到第1名跌破大家眼鏡，不是前陣子很火紅的斷食、減醣法，而是健走。以下為前10名有效減肥方法的排名：

第10名：每日一餐

這是一種吃少的方法，但是要注意，水份要攝取足夠。有日本網友更分享，因為太忙於工作，所以每天只吃一頓飯時，沒想到就瘦了。

第9名：用餐順序改變

一般來說，用餐順序是先吃蛋白質，而澱粉放最後。但若改變順序，先吃肉，接著吃蔬菜，最後是米飯等碳水化合物，就可感受到變化。這是一種簡單的嘗試方法，因為只需更改飲食順序即可。

第8名：腹式呼吸

腹式呼吸除了可幫助減肥，也是瑜伽訓練中非常重要的一點。就是在一呼一吸時，讓腹部凸起和凹縮，橫膈膜上下移動。此方法可以訓練核心肌群，最重要的是，可以隨時隨地進行鍛煉，且還具有放鬆效果。

第7名：慢跑

慢跑可以幫助瘦身，但是要跑對方法才有用。只要跑得夠長夠遠，訓練的時間夠多，慢跑對於瘦身絕對有益處。慢跑方便且地點可自訂，所以也有許多人選擇每天慢跑來瘦身。

第6名：間歇性斷食

這種方式並非節食，而是一種飲食模式。透過調整進食的「時間」，計畫性的安排每一餐，其中168間歇性斷食法就是一種。一天進食的時間集中在6~8小時內，其餘時間則禁食，建議視健康情況調整，且食材的選擇也要記得兼顧身體所需的營養。

第5名：戒零食

零食熱量高，少吃自然能減輕對身體的負擔。這種方法只能靠自己的意志來執行，有網友建議，想吃零食時刷牙，慢慢地用餐，將飲料從果汁變成茶或水等。

第4名：戒澱粉、碳水化合物

這是許多人嘗試的方法，戒掉澱粉類以及碳水化合物。但要注意，還是要多補充蛋白質，以免身體失衡。

第3名：健身、重量訓練

重量訓練可以增加肌肉量，過程自然消耗更多熱量。相較有氧運動，無氧運動是許多人討厭的。但通過健身以及重量訓練，不但可以燃燒卡路里，還可讓身材線條更加完美。

第2名：減糖

甜點對許多人來說是戒不掉的，但是若狠下心戒糖，減少糖分攝取，真的就能達到減肥的效果。

第1名：健走

冠軍是我們每天習以為常的事，那就是走路。如果加快速度快走的話，每小時速率約6公里；消耗熱量以體重50公斤的人計算，每走半小時就能消耗112大卡。日本網友表示，健走會被票選為第1名，是因為這是個輕鬆、又方便的方法，只要每天持之以恆，就能夠輕鬆消滅脂肪。

文章來源：rankingoo

（中時新聞網 羅心妤）