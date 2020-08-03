女星羅霈穎驚傳家中身亡 享年59歲

有「東區羅姐」之稱的女星羅霈穎，是演藝圈著名美魔女之一，未料3日傳出她在住處身亡，享年59歲。

據悉，羅霈穎原本週日和朋友相約聚會，但無故沒到，友人也聯繫不上，因友人有他松山區住家的電子鎖密碼，3日晚間9時許進入察看，發現羅無呼吸心跳，嚇得趕緊報案，但救護人員趕抵時，他已明顯死亡不送醫。

據了解，羅有服用安眠藥習慣，警方初步沒發現遺書，4日將報請檢察官相驗釐清死因，初步排除外力介入，是因疾病或藥物猝死，尚待調查。而《中時》致電羅霈穎經紀人，對方目前關機無回應。

羅霈穎出道前是時裝模特兒，後來被製作人周遊相中帶入演藝圈，拍過多部電視劇和電影，也主持過秀場、節目，性格直率的她敢說敢言，嗆辣形象受到不少粉絲喜愛，2012年因為爸爸病逝讓她一度發誓要離開演藝圈，未料3日突傳出死訊，震驚外界。

（中時新聞網 施品瑜 、中時、 吳維書 、 胡欣男 、 黃世麒）

59歲羅霈穎爆失聯多日身亡 昔拒嫁豪門堅不婚

「東區羅姐」羅霈穎驚傳身亡，享年59歲。據悉，友人因多日連絡不上羅霈穎，不放心前往羅霈穎位於八德路住家查看，卻驚見她倒臥家中，明顯死亡。羅霈穎外型美豔，追求者眾，但她卻始終不願意踏入婚姻，也曾有豪門帥哥向她求婚，最後也因為對方是道地本省人身分等關係，讓戀情無疾而終。

羅霈穎生前及時行樂，不在乎天長地久只在乎曾經擁有，也總是被拍到與外國小鮮肉交往。她曾在節目分享感情觀，她不諱言地說她愛一個人，最多只有3年，因為會膩，也強調不要為結婚而結婚，要看清楚這段婚姻關係，自己結婚後會變成什麼樣子，「如果不能加分的話，那（對方求婚）我一定馬上跑掉。」

過去也曾有從國外讀書回來的豪門高富帥追求，但羅霈穎直言因為對方家庭是道地本省人，而自己是本省人的關係，加上對方父母也嫌她學歷不夠，沒有去拿碩士博士，因此拒絕。想不到對方還特地追上門來，求見羅霈穎爸媽，希望羅霈穎爸媽能成全這段感情。

最後這位高富帥還是被羅霈穎媽媽打發：「你回去吧！」因為媽媽認為對方父母還這麼年輕，就對女兒有這麼多意見，就算嫁過去也不會有好日子過，羅霈穎說：「不要因為家裡有錢妳嫁過去受氣，這樣子你不會開心的。」

（中時新聞網 吳玫穎）

羅霈穎身價破4億 昔笑家族基因長壽：可能活到100歲

女星羅霈穎3日驚傳死訊，享年59歲，震驚外界，她生前熱衷於投資房產，在台北東區有多處房產，因此有「東區羅姐」之稱，去年還為了東區沒落一事，在臉書喊話台北市長柯文哲「讓東區起死回生吧！」

羅霈穎曾分享投資理念：「寧買蛋黃區1間廁所，也不買郊區大房，交通便利、地段好，才是買房首選。」她在亞洲各地都有投資，房產從亞洲買到美洲，而在台灣、大陸坐擁5間房產，有些自住、有些租人，每個月光是收租金就超過50萬台幣，當時加上東南亞投資案與原本要在墾丁蓋民宿的土地，外界就預估她身價至少破4億。

另外，羅霈穎之前接受媒體訪問，提到父親96歲高齡過世，還笑說家族有長壽基因，預期自己可能活到100歲，並豪邁說要趁能跑能走多享受人生，沒想到來不及過下禮拜的60歲生日，就突然結束了59歲一生。

（中時新聞網 施品瑜）

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