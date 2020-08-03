哈格比升級中颱 入夜南部慎防強降雨

根據最新氣象資料顯示，第4號颱風哈格比（國際命名HAGUPIT）下午17時已增強為中度颱風，中心目前在基隆北北東方海面，向北北西移動，晚間西南風增強，嘉義以南慎防短時強降雨。

氣象局表示，颱風哈格比稍早已升級為中度颱風，下午17時的中心位置在北緯26.5度，東經122.1度，即在基隆的北北東方約160公里之海面上，以每小時21公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒33公尺（約每小時119公里），相當於12級風。

氣象局指出，今日北、中、南都有明顯降雨，中部以北受颱風外圍環流有較強雨勢出現雨量部分，累積至下午17時非常驚人，最高小時累積雨量出現在桃園市大園區，過去24小時累積250毫米，台北市陽明山則為210毫米，南投地區也出現160毫米時雨量，高屏一帶雖然現在僅150毫米以下，但隨著西南風增強，晚間雨量將繼續累積。

氣象局指出，中部以北雖然雨勢緩和，但宜蘭蘇澳地區還是有較強雨勢出現，隨著西南風增強，嘉義、台南、高雄、屏東有明顯短時強降雨出現，雨勢將持續影響到明天，後天將會減弱。

氣象局提醒，東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生；風力部分，彭佳嶼、綠島已有11級強陣風出現，桃園以北沿海地區、基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖有9至10級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全。

由於適逢大潮期間，北部及東北部沿海低窪地區請慎防淹水。（中時 李柏澔）

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