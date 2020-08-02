颱風哈格比逼近 氣象局：不屬於西北颱

颱風哈格比逼近，強度又略有增強，氣象局今天表示，颱風哈格比路徑掠過西北近海，與定義中的西北颱路徑較不一致，且颱風在西南象限比較弱，不屬於西北颱。

根據中央氣象局觀測，颱風哈格比今天晚間8時的中心位置在北緯23.5度，東經124.3度，即在花蓮的東方約280公里海面上，以每小時17轉20公里速度，向北北西轉西北進行。

氣象局表示，颱風哈格比過去3小時強度略為增強，中心目前在花蓮東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對東北部海面及北部海面構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強趨勢。

氣象局指出，東半部（含綠島、蘭嶼）、基隆北海岸、西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生，明天基隆北海岸、綠島、蘭嶼及馬祖將有9級左右強陣風，前往海邊活動請注意安全；適逢大潮期間，沿海低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，颱風哈格比最接近台灣的時間點落在明天清晨及明天白天，以風力來看，基隆北海岸、東北角、綠島、蘭嶼、馬祖等地的風會比較強，沿海地區及內陸地區則會比較小。

氣象局指出，颱風環流會為北台灣帶來降雨，但南台灣也不能掉以輕心，隨著颱風北上後，南台灣的雨勢將會增加。

至於颱風哈格比是否屬於西北颱，氣象局認為，此颱風走法是略過西北近海，屬於西北颱的機率較低，且颱風在西南象限比較弱，若以西北颱稱呼，可能會有過度預報的狀況。

氣象局也持續發出大雨特報，受到颱風外圍環流影響，今天晚間至明天，桃園以北及南部地區有局部大雨發生的機率。

大雨特報地區包含基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市、高雄市及屏東縣。

根據氣象局定義，西北颱是指颱風中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部及西部多吹西北風，導致北部、中部雨勢特別大，又因風向幾與海岸線垂直，積水不易渲洩，甚至引起海水倒灌，這種路徑的颱風災情最為嚴重。