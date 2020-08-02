颱風哈格比不排除發陸警 午後防大雨或豪雨

颱風哈格比逼近，中央氣象局今天凌晨5時發布海上颱風警報。氣象局指出，預期環境適合發展，哈格比未來有稍微增強的機會，今天晚上到明天白天最接近台灣，若路徑偏西，不排除有發布陸警機率。

根據中央氣象局觀測，颱風哈格比上午8時的中心位置在北緯22.5度，東經125.2度，即在鵝鑾鼻的東方約450公里海面上，以每小時17公里速度，向西北轉北北西進行。

哈格比的7級風暴風半徑80公里，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風。

氣象局說，哈格比暴風圈正逐漸朝台灣東北部海面接近，對台灣東北部海面及北部海面構成威脅。

氣象局表示，目前哈格比的強度屬於輕度颱風下限，由於環境適合發展，預期未來哈格比的強度有機會稍微增強，但通過台灣時，仍以輕度颱風的機率最高。

氣象局說，目前預測哈格比僅發布海上颱風警報的機率比較高，但若太平洋高壓勢力較預期的強，哈格比路徑偏西，也不排除有發布陸上颱風警報的機會。

氣象局提醒，預測哈格比在今天晚上到明天白天最接近台灣，隨著颱風接近，北部近海風浪會逐漸增強，北部、東北部晚上起降雨機率也會提高。

颱風哈格比接近 西半部防午後短時大雨或豪雨

氣象局今天表示，白天起受颱風哈格比外圍環流影響，天氣漸不穩定，基隆北海岸、東半部及南部不定時有短暫陣雨或雷雨，時間愈晚出現間歇雨勢的情形愈明顯，午後西半部易有短時大雨或豪雨。

颱風哈格比接近，中央氣象局在凌晨5時30分發布海上颱風警報，5時其中心位於鵝鑾鼻以東約490公里海面上。

氣象局指出，白天起基隆北海岸、東半部及南部不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區除北部及澎湖清晨有零星降雨外，上午天氣大致穩定，不過午後雷陣雨會發展得更為全面。午後西半部地區有局部短時大雨或豪雨發生的機率，晚上之後颱風更接近，北部地區仍有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，各地高溫約攝氏32到35度，大台北及桃園有局部36度以上高溫發生機率。

氣象局提醒，今天開始台灣附近各海面風力將漸漸增大，浪高逐漸來到2至3公尺，基隆北海岸、西南部、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率，海上作業、海邊活動請多加留意。

另外，颱風辛樂克在凌晨2時位於鵝鑾鼻西南西方1440公里的海面上，即將登陸越南，對台灣無直接影響。