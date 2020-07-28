終結C肝 健保署藉大數據揪出12萬潛在病患

健保署今天公布，透過大數據分析，發現12萬名C肝潛在病人。今年全口服新藥治療名額還有約3萬名，呼籲患者積極接受治療。考量治療人數可能下降，明年名額擬下修。

中央健康保險署發布新聞稿指出，過去3年（2017年到2019年）完成C肝全口服新藥療程的病人，治癒率分別是97.0％、97.4％及98.7％，平均高達98.1％，接受治療者約7.5萬人，接受完整治療的人幾乎都治療成功。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰中午受訪時表示，政府希望達到2025年消除C肝目標，預計到今年8月10日前後，口服新藥的治療人數會突破10萬人，若加上過去干擾素治療成功將近8萬人，估計台灣C肝患者大約4成已得到治療。

不過，黃兆杰說，有些感染者可能沒有病識感，或因地處偏遠、就醫比較不便而沒有接受治療。健保署透過大數據發現，有約2萬人可用藥治療、8.5萬人待檢驗病毒量及2萬人待篩檢抗體，合計12萬人可能感染C肝但還未接受過治療。

透過大數據資料，健保署將相關資料提供給地方政府衛生局，有助找出潛在C肝患者、推動更有效率篩檢行動。

今年C肝用藥的經費約82億元，相較過去3年中的任何一年（分別約30億元、50億元、65億元）都還多，今年直到7月下旬，約2.4萬人使用新藥，還有3萬多名的治療機會。

黃兆杰表示，今年因經費增加、名額增加，剩下的名額就會比較多，過去幾個月治療人數與過去相差不多。還沒接受過新藥治療的C肝病人，要把握機會。考量須治療的人可能沒這麼多，避免編列預算後排擠其他健保資源，明年的治療名額會下修到4萬多。