疫情釀失業潮 長庚：恐使明年兒虐率大增

長庚兒保團隊研究發現，台灣兒虐發生率與失業率相關，且失業率會影響到下一年兒虐發生率。專家提醒，疫情影響經濟，政府與民間應積極應對，減少兒虐發生。

林口長庚醫院兒童一般醫學科主治醫師辛宜臻今天在記者會表示，回顧2007至2009年金融海嘯經濟大衰退期間，美國兒虐案件激增，多家兒童醫院接獲兒童受虐性腦傷增至近2倍。事後有研究發現，兒虐率與當時失業率密切相關。

林口長庚兒少保護中心團隊在2018年進行兒虐發生率與社會經濟醫療等因素相關性研究，根據行政院主計總處提供的資料，針對台灣2004到2015年統計數據追蹤分析。

研究顯示，這12年間台灣共有16萬1,183名兒童遭受不當對待，平均每年發生1萬3,431例，每天就有36名不幸個案。

此外，台灣兒虐發生率整體呈現緩升趨勢，從2004年平均每萬名兒少人口有14名受虐，到2015年為每萬名23.4名受虐；2012年一度達高峰每萬名有43名。

進一步分析發現，失業率增加的地區，兒虐發生率也會增加，且有遞延現象，也就是失業率會影響至下一年的兒虐發生率。依研究模型推估，失業率每上升1個百分比，來年的兒虐率將上升萬分之7。

辛宜臻說，推測部分原因可能是台灣失業給付最長可達6或9個月，緩衝前幾個月的失業衝擊，但接下來若持續失業，借貸負債，或再就業適應的壓力，長期累積之下，造成兒虐遞延現象。

2019冠狀病毒疾病疫情在全球蔓延，國外專家也擔心會增加兒虐案件。辛宜臻指出，台灣疫情雖不如國外嚴峻，但根據勞動部資料，今年春節過後台灣失業率不斷攀升，至6月底，全台有3萬人被迫放無薪假或減班休息。

辛宜臻說，因疫情或失業會減少外出機率，增加與兒童共處時間，無意間可能提高施暴機率和頻率，也限縮受虐兒對外求援管道，造成兒虐通報延遲，若再考慮失業遞延效應，台灣日後兒虐案件可能會大幅上升。

長庚兒保團隊呼籲，大家除了要關心失業的家人，在後疫情時代振興產業的同時，也應及早設置相關防範措施，避免兒虐憾事發生。如可借鏡國外經驗，針對失業家庭輔導就業，給予實質輔助，或是減稅福利、食物銀行、食物券等。