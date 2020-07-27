鏡子別亂擺 易有血光意外 命理師這樣說

鏡子有放大及反射的功用，房子使用鏡子來放大空間視覺，創造居家寬敞明亮效果。但擺放錯誤則會造成煞氣，影響居住者安寧、健康及運勢，禁忌非常多！知名命理師、社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙就提供了7種鏡子最佳擺放方式：

一、 玄關鏡

玄關安裝鏡子可在出門時整理儀容，可以讓自己容光煥發，帶來好運和財運，但切忌對著大門。

二、 櫃中鏡

房間內將鏡子裝設在衣櫃中，使用完鏡子將門櫃關上，有效解決鏡子可能照射到床或書桌產生的煞氣。

三、 餐廳鏡

餐廳是享用美食家人聚餐的地方，在餐桌旁以鏡子照射餐桌，除了讓餐廳在視覺上感覺變寬變大，美食也倍增，讓餐廳磁場氣氛變舒適及豐盛，增進家人和諧、健康及財運。

四、 衛浴鏡

衛生間是非常適合擺放鏡子的地方，人們的梳洗打扮、整肅儀容一般都在衛浴間進行。注意鏡子不要正對馬桶，馬桶是排泄污穢廢物的器具，鏡子若正對馬桶，就會把馬桶的污穢氣場反射回來，導致晦氣橫行。

五、 梳妝鏡

人都要梳妝打扮，尤其女孩子坐在梳妝台上化妝的時間更多，房間內將鏡子裝設在梳妝台內，使用完將鏡子遮蔽或關上，有效解決鏡子可能照射到床或書桌產生的煞氣。

六、 方鏡

方形的鏡子最合適，因為方形代表了平衡、正直與有序，另外為了美觀或造型可以使用圓形或橢圓形的鏡子，但注意不能使用有尖銳稜角或多邊形的鏡子，反射之後會導致家中氣場混亂，精神容易萎靡不振、猜忌不安，意外血光。

七、 垂直安裝

鏡子傾斜掛置，會讓人容易產生錯覺及平衡感傾斜，精神容易萎靡不振、猜忌不安，運勢不穩定。

（中時新聞網 杜欣穎）