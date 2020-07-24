台中捷運公告綠線票價 5公里內訂價20元

台中捷運綠線預定今年底通車，台中捷運（簡稱中捷）公司24日正式公告捷運綠線票價。中捷表示，捷運綠線票種，分為「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」等票種，以滿足各類客群需求。至於起程票價5公里（含）為20元，後續票價級距，以每2公里增加5元，票價最多50元。

中捷未來將依大眾捷運法與大眾捷運系統運價率計算公式等規定，每二年檢討一次運價，讓民眾享有便利的交通服務。

中捷公司董事長林志盈表示，捷運綠線票種規劃，以簡單使用為原則，分為「單程票」、「敬老愛心票」、「團體優惠票」與「旅遊票」等。實施後，會依大眾使用狀況、市場動態進行調整，預計規劃交通聯票、優惠定期票，及旅遊套票等多元票種，以滿足各客群需求。林志盈呼籲，民眾可善加利用，體驗省時便利的台中捷運新生活。

中捷說，中捷依據「大眾捷運法」與「台中市台中捷運公司組織自治條例」規定，向市府提出運價訂定方案，分別在今年2月7日的中市府運價審議委員會，及3月31日市政會議通過，隨後提送台中市議會5月15日審議通過，並由市府7月13日核定，中捷收到核定函後，24日正式公告。

中捷指出，台中捷運綠線上線初期，訂定較低票價，鼓勵市民朋友搭乘捷運，融入生活習慣，藉以培養捷運人口。舉例來說，從北屯總站，搭捷運到高鐵台中站的車程，約32分鐘，票價最多50元，提供市民朋友快速、便捷又安全的交通工具選擇。