帶動買氣！徐國勇逛夜市 這樣花光三倍券

三倍券上路首個周末，內政部長徐國勇來到士林夜市，帶頭示範三倍券買小吃，帶動商圈買氣。徐國勇頻頻拿出200元券買小吃，最後還用2000元三倍券捐香油錢。看到徐國勇大灑三倍券買小吃，常自稱吃貨的宅神也忍不住吐一句，我花別人的錢時也這麼豪邁。不過，內政部解釋，部長去消費是捧場性質，如一份50元就買4份，湊到因此免找零。買好了食物，最後集中在慈諴宮廣場和廟方人員及媒體一起享用。

士林夜市是徐國勇自小成長的地方，來這裡示範使用三倍券，自然買起來毫不手軟。他不時掏出200元三倍券，不管是100元的杏包菇，還是三串100的炸鮮奶，烤香腸、蚵仔麵線、生煎包、青蛙下蛋…美味小吃統統買起來。徐國勇說要刺激消費，宣導大家「不找零！兩百塊要買到完為止」。這一趙士林夜市之行，徐國勇小吃花了4千元，另捐2千元給當地很靈驗的慈諴宮。

朱學恒今在臉書上吐嘈說，「我花別人的錢時也這麼豪邁的，真的」。而且一般人不都只有三千，誰又多給他一千啦，這樣不就跟一般民眾不一樣了？不過，後來知道即使官位再大，一人就只有3千元的三倍券額度 ，其實另外的3千元是老婆大人給的。

徐國勇到夜市花三倍券超猛作風，網友紛紛留言說，「希望不要印錢失控，最後還是要大家繳稅來支付」、「有錢人的花法就是跟一般人不一樣」、「所以說與庶民脫軌不是沒原因的」、「他的才是三倍?，我的只有二倍啊！」、「有錢官員樸實無華的日常…」、「振興券自家印的，跟校慶的園遊會一樣的概念」。

文章來源：朱學恒臉書

（中時電子報 徐秀娥）