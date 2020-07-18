三倍券謠言大破解 3招教你辨真偽

振興三倍券上路四天，許多民眾對它的長相還是很陌生，網傳「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的振興券」，就是假消息，經濟部昨也在臉書發文宣導，三倍券上的梅花位置不固定，另也提供三步驟教民眾辨真偽。

振興三倍券自7月15日開放民眾領取後，網路上就出現各種假訊息，目前較常見的網路謠言版本約是這2種：

謠言一、「假的振興券出現了喔，收取時要小心，有梅花的才是真的振興券。」

謠言二、「銀行的朋友特別提醒，振興卷千萬不要折起來，也不能有髒污，否則銀行會拒收，因此店家也會拒收有折痕或汚損的振興卷。」

三倍券有梅花才是真的？經濟部表示，梅花位置不固定。（圖／經濟部臉書）

對此，經濟部昨晚也在臉書發文指出，振興三倍券上的梅花「位置不固定」，且有可能完整，也有可能不完整。中央印製廠也表示，「真偽辨識」不是只靠梅花圖案水印而已，還有十餘項的防僞特徵，如凹版浮凸印紋、變色油墨、隱藏字等。

網傳三倍券折到就不能用，經濟部分享三種狀況下，其實還是可以使用。（圖／經濟部臉書）

經濟部也表示，三倍券就像紙鈔一樣，在使用的過程中，難免會折到、破損或沾到汙漬，因此在這三種情況下，撕破但餘留部分在四分之三以上；破損但殘片可完整拼合；汙損但號碼、文字及花文可辨識，都能繼續使用，不用擔心銀行不收。

經濟部也提供簡易的辨識方式：看一看、券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計；摸一摸、用手摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉：轉動三倍券會發現，左上角面額數字呈金、綠色變化。若有防偽相關的問題，也可撥打1988專線洽詢。文章來源：經濟部

（中時電子報 何立雯）