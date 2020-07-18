開冷氣就要「關緊門窗」？專家揭驚人真相

為了省電及維持冷度，很多人開冷氣時都會緊閉門窗，但基隆巿環保局警告，門窗緊閉會導致室內空氣不流通，容易使汙染物累積，特別是二氧化碳，當濃度過高，恐讓人呼吸困難、頭痛和嗜睡，因此開冷氣時窗戶要打開1個拳頭大小，保持空氣流通。

基隆巿環保局表示，密閉的環境和舒服的冷空氣，容易蒙蔽人的感受，讓我們對室內空氣污染物的存在渾然不知。不過室內空氣汙染物，像是，二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)、臭氧(O3)、懸浮微粒PM10、細懸浮微粒PM2.5、細菌等，都會對人體呼吸道造成影響。

基隆巿環保局指出，尤其是二氧化碳(CO2)又容易累積於室內。而根據環保署資料指出，當室內的二氧化碳濃度過高，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難之外，也會讓人出現頭痛、嗜睡、反射減退和倦怠等症狀，因此需長時間帶在室內的人，需特別注意室內的空氣品質。

基隆巿環保局也建議，民眾在室內空間開冷氣時，也不要將門窗都關緊緊的，記得要把窗戶打開約1個拳頭的大小，讓空氣保持流通的狀態，新鮮的空氣能流到室內，室內的空氣汙染物也可以排出去，降低交互感染的機會。

（中時電子報 何立雯）