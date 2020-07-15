三倍券化作愛心券 賴清德：領紙本作公益

振興三倍券15日上路，副總統賴清德發起「有愛最偉大，把三倍券變成愛心券」行動，與內政部次長陳宗彥相約將三倍券捐給失親兒基金會。賴副總統將至郵局領取實體券，捐作公益。

賴副總統上午在陳宗彥、和碩董事長童子賢陪同下出席失親兒福利基金會「『清』愛的，我把三倍券變大了！」記者會，以實際行動將三倍券捐給公益團體，並邀童子賢、民進黨立委吳思瑤、何志偉、台北市議員許淑華、洪健益等人共襄盛舉，響應公益。

他透露，昨天碰到童子賢主動詢問三倍券是否已經決定用途，童子賢說還沒有，但聽聞三倍券可作公益用途，童子賢二話不說馬上答應，且與副總統一起出席記者會。副總統說，童子賢不僅事業有成而且熱心公益，致力於幫助弱勢，讓地球與國家可以永續。

副總統致詞表示，今天是政府發放三倍券的第一天，相信國人心中應該有計劃如何使用三倍券，不管如何使用對振興經濟都有一定的幫忙，但其實三倍券還有其他使用方法，可以把三倍券變成愛心券，有愛就無限大，讓三倍券變得更偉大。

至於選擇失親兒基金會作為捐贈對象的理由，副總統表示，日前與陳宗彥回到台南參加失親兒基金會成員小儷的婚禮擔任證婚人，小儷原本在科技公司上班且在基金會擔任志工，後來辭掉科技公司工作，在基金會擔任專職人員，而小儷的先生是贊助基金會的愛心人士，兩人因而相識、相愛，在上帝見證下結成連理。

他進一步說，陳宗彥致詞時特別提到，因受到新冠肺炎的影響，很多團體募款相對減少，特別是失親兒基金會非常辛苦，呼籲在場貴賓，把三倍券捐給基金會，因此他率先響應相約7月15日到基金會捐贈三倍券。

副總統說，這樣的基金會不應該被新冠肺炎所擊倒，「我們要用更大的力量幫助基金會，幫助更多的人」，若國人還不知道三倍券怎樣使用，今天提供一個新的方式，把三倍券變成愛心券，有愛最偉大。

賴清德會後受訪表示，已經預約三倍券，但因為目前預約超過1000多萬人，這幾天會很擠，他的方式是「我ok、你先領」，之後再領取「三倍券」，再送到公益團體。他可能會去郵局領，因為離家比較近。

陳宗彥則在三倍券7月1日開辦當天就到信用卡官網綁定，7月15日起床第一件事情到線上捐款，他鼓勵大家可以很輕鬆透過信用卡的綁定，完成捐贈程序。

失親兒基金會為1968年創立，幫助父母雙亡或其中一方過世的孩子、陪伴其成長學習，到目前為止有14個服務處，超過50位社工員及心理輔導員，服務全台近6000位失親兒童。

基金會推動「振興三倍，讓愛加倍」第一招實體券，第二招數位券使用線上金流捐款方式，第三招使用台灣Pay超方便數位支付。