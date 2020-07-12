不禁坐了！台北車站換笑臉的活潑新裝

國內疫情趨緩，台鐵台北車站大廳也要解封了。台鐵將在台北車站大廳的黑格地上換新裝，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性，總計十種語言、十個笑臉，展現活潑的一面，令人耳目一新。

台鐵今年自2月29日起，禁止民眾在台北車站席地而坐、聚會，後續更擴及到其他運量較大的車站，不過隨著疫情趨緩，「禁坐令」逐步解封。

台鐵營造台北車站中央大廳「友善環境」，趁11日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現臺北車站的多元、友善及包容性。

為廣納各方意見，鐵局與公民團體、非政府組織、專家學者等公、私部門代表分別於5月29日、6月3日共同舉行2場座談會；另於6月11日、7月7日由公民團體代表就中央大廳空間使用進行2場討論，達成「公共空間、公共使用、公民參與」的共識。以營造「友善環境」為目的，第一步，台鐵在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼，呈現中央大廳多元、友善及包容性。

台鐵局表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

台鐵局首先增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，採國際通用的友善符號與多國詞語，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。

台鐵並表示，後續將兼顧多元需求的空間規劃，階段性推出友善方案。包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡臺鐵局社會責任，讓臺北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。