三倍券15日開賣懶人包 出門前必讀！

三倍券15日開賣在即，中華郵政評估，目前尚有1,340萬人尚未申購三倍券，郵政每天最多可消化60萬人購買，已備妥三招分流措施，如專櫃辦理、開放寄卡等。交通部長林佳龍也呼籲大家，開賣後兩周將是購買高峰，呼籲民眾晚點買、一定買得到。去郵局買三倍券有哪些注意事項，小編火速推出懶人包，整理看這裡！

Ｑ：三倍券會不會買不到？我需要7月15日就去買嗎？

Ａ：紙本三倍券足量供應，7月15日到12月31日期間都可以到郵局購買，不用搶在一開始就趕著來買。

Ｑ：我要帶什麼才能去郵局買？

Ａ：攜帶1千元現金，以及健保卡，依據身分證字號末碼單雙號，單號周一、三、五可買，雙號周二、四可買，周六則不分單雙號均可買，分流以到場購買者的身分證字號末碼為準。且仍在防疫期間，進郵局必須配戴口罩、量測額溫。

Ｑ：我可以幫忙別人代買嗎？

Ａ：當然可以，每一人最多可買五人份，記得攜帶所有人的健保卡。有兩種情況，第一種，自己（購買者）的1份及最多4人（委託者）的三倍券，購買時須攜帶所有人的健保卡及對應的現金，例如5人要買，就是5張健保卡及5千元現金。

第二種，自己（購買者）的三倍券不買，最多可幫5人（委託者）代買，購買時必須攜帶自己（購買者）身份證明文件，例如健保卡、身分證，另外攜帶所有委託者的身分證、足夠的現金。例如：小明幫5位家人買三倍券，需要攜帶小明自己的身分證、5個人的健保卡、5千元現金。

Ｑ：聽說很多人都要去排隊，有什麼分流措施？

Ａ：現場若人潮眾多，郵局會適時開放「寄放健保卡」服務，依照排隊順序，收取民眾「健保卡＋1千元現金」，民眾即可暫時離開，由郵局人員依序處理。

Ｑ：聽說郵局有增加營業時間？

Ａ：中華郵政7月15～25日「全區郵局調整為周一至周五全天營業」。此外，7月18日、25日，連續兩個周六，全台1,269間郵局都會營業，專門辦理領券業務。

Ｑ：7月18、25日有哪些郵局有在販賣三倍券？

Ａ：第一，原本周六就有營業的郵局有282間，將由營業半天調整為全天營業。

第二，原本周六沒有營業的郵局，共有987間，當天營業時間為上午9時至下午5時（部分1、2人郵局，中午休息暫停營業1小時），且全天專辦「振興三倍券」領取業務。

第三，30間位於機關、學校內郵局，7月18、25日當日不對外開放。

營業時間最新異動情況可參考中華郵政官網：點這

Ｑ：買到三倍券後，我要注意什麼？

Ａ：每人限1次領取權利，且不能與數位方式重複領取。臨櫃領券時，請當場透過封套透明孔洞，核對內裝之9張振興三倍券（500元4張、200元5張）。

在未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可「當場立即更換」振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請致電1988專線處理。

振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜，郵局也不予補發，請妥善保管。

Ｑ：健保卡遺失、讀取不出來該怎麼辦？

Ａ：若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請先洽健保署（專線0800-030-598）換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。