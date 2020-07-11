沒裝冷氣只吹12支風扇 節電模範生曝驚人電費

天氣好熱！民眾少不了吹冷氣、電扇消暑，有人擔心吹冷氣電費爆貴，僅在家中備多支電風扇納涼。有網友就教大家，家裡沒裝冷氣只有12台電風扇，6月帳單罕見2881元，是不是省電模範生？此問卦貼出，網友一面倒喊母湯，有人直接說，我家開冷氣也才1500多，你還是把電扇扔了吧。

一名網友昨（10）日在PTT八卦版上問卦，他問大家「電費只有2881元是不是省電模範生」，他表示，家中沒有冷氣，只有12台電風扇，現在是夏天，6月帳單出來了，罕見的只有2881元，這樣的電費放在全台灣標準來看，是不是因為沒有用冷氣，才讓他家變成省電模範生？

網友一看貼文，紛紛表示不可思議，直接打槍原po的省電模範生說，「吹電風扇吹到比冷氣貴」、「沒冷氣2800，你是用多凶啊」、「笑死，我家兩台冷氣每天都開12小時也才1500」、「沒冷氣吹還要花2881電費，還不如打開冷氣吹爽爽」、「不如裝變頻」、「2881這麼貴，你12台風扇是加冰箱使用嗎」、「12台電風扇，很佔空間ㄅ」、「沒冷氣只有電扇太痛苦」、「笑死，沒冷氣比我有冷氣貴」、「我家開冷氣也才1500多，你還是把電扇扔了吧」、「是開玩笑的嗎？」。

文章來源：PTT

（中時電子報 徐秀娥）