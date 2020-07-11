中衛口罩5色一次搶！今開賣各通路整理包

中衛口罩依舊很熱門，每次上架就被搶購一空，今天Yahoo奇摩購物中心將在早上11點開賣5種顏色的成人口罩，有櫻花粉、海芋黃、麥飯石灰、櫻桃紅和酷黑可選，另外蝦皮購物下午也將開賣成人口罩，各大通路的販售詳情為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（11日）早上11點開賣中衛成人口罩，顏色有櫻花粉、海芋黃、麥飯石灰和酷黑，三種顏色可選擇，每盒50片裝，售價300元；另也有匠心、摩戴舒和宏瑋的醫用口罩可以選擇，每人限購1盒。

●蝦皮購物

今天（11日）下午5點開賣台灣製醫用口罩，詳細款式、價格依網站為準。

●墊腳石

網站上有販售藍色、粉色的「善存成人醫用口罩」，商品採隨機出貨，每盒50片裝，售價399元；另也有順易利兒童醫用口罩，50入一盒，售價429元，詳情依網站為主。

【藥局藥妝】

●啄木鳥藥局

雲林上海店今天（11日）早上10點與下午4點，分兩時段限量開賣中衛口罩，每人限購一盒，詳細款式依門市為主。

●大樹藥局

大樹藥局APP上，有販售萊潔兒童和成人的醫用口罩，也有匠心的口罩可選，每人限購1盒，詳情依APP為準；另大樹要局也將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●丁丁藥局

網路商店販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元，也有箱入40盒，每盒50入可選。

●康是美

康是美網站有中衛兒童口罩可選購，顏色僅有天空藍可選，每包3入，售49元，詳細情況依網站為準，另每周五固定補貨200萬片MIT恒大醫用口罩，詳情依各門市為準。

●寶雅

中南部、離島門市昨起開賣萊潔「冰河藍」的醫用口罩，是絕美的夢幻ELSA色，詳情請依各門市為準。

●屈臣氏

實體店面有販售多種款式的「匠心醫用級口罩」，詳情請依各門市為準。

（中時電子報 何立雯）