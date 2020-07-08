振興三倍券防偽比照真鈔 9大特徵防詐騙
振興三倍券怎麼防偽，會不會收到假的？警方也公布9個防偽特徵，三倍券的防偽特徵比照真鈔等級，民眾可得睜大眼睛，小心詐騙上當！
三倍券上數字有折光變色油墨，上面有凹版觸感印紋，側邊設有視障浮凸符碼，數字裡面有微小字，旁邊圖案藏隱藏字，以及正反套印圖案，另外還有透射光下的梅花水印、紫光燈下的圖紋跟纖維絲，9道防偽特徵，完全比照真鈔規格。刑事局鑑識科科長葉家瑜表示，振興三倍券上面做了很多防偽特徵，至少有九個防偽特徵，因為它是屬於國家級的印刷品質，所以要偽製是很困難的。
警方強調，領取的過程也都暗藏陷阱。有民眾收到簡訊，內容是三倍券申請預購方案，資料有誤或不符，審核未通過，點選連結網址，重新完成認證，遇到這種狀況，千萬不能點，因為這是釣魚簡訊騙民眾個資。
另外詐騙集團會以「假網拍」方式，在拍賣網站以低價販售，警方也呼籲切記不要買。還有一種是「假代辦」，因老年人不熟悉辦理規定，詐騙集團會假裝來幫你辦，實際是騙個資，所以務必找熟識的親友幫忙。
（中時電子報 戴志揚）
疫情穩定了一段時間，輪到拚經濟開始上場！為振興國內經濟景氣，「花1千換3千」的三倍券開始預購，預定7/15日起正式上路。
從銀行、超商、賣場、各地方政府甚至買塔位，各行各業都想蹭這一波的消費熱。到底有哪些通路、提供了什麼樣加碼優惠？用信用卡還是實體券比較划算？最熱門的消費話題，工商時報幫你一次搞清楚。
‧回饋最高近2千元 數位版三倍券這樣用賺最大
從銀行、超商、賣場、各地方政府甚至買塔位，各行各業都想蹭這一波的消費熱。到底有哪些通路、提供了什麼樣加碼優惠？用信用卡還是實體券比較划算？最熱門的消費話題，工商時報幫你一次搞清楚。
延伸閱讀
‧回饋最高近2千元 數位版三倍券這樣用賺最大
‧三倍券預購上路 百貨超商藥妝優惠一表看透
‧紙本三倍券為何超多人愛拿？網曝4關鍵
‧三倍券預購懶人包！如何領取、綁定一次看懂
‧振興三倍券防偽比照真鈔 9大特徵防詐騙