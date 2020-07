驚人發現！人狗年齡換算不是1：7

大家都知道,按照一般經驗法則,狗的1歲相當於人的7歲。

不過,據《商業內幕》(Business Insider)與CNN新聞網報導,發表在學術期刊《細胞》(Cell)上的新研究顯示,幼犬的1年不只相當於人類的7年。加州大學聖地牙哥分校醫學院(University of California San Diego School of Medicine)的科學家說,1歲的小狗大概相當於30歲的成年人。這是因為基因新證據顯示,幼犬和年齡較輕的毛小孩成熟得遠比人類快。然而,隨著狗的年齡增加,牠們老化的速度便逐漸趨緩。

研究人員發現,6歲狗狗的年紀約相當於人類的60歲。「我喜歡帶狗狗跑步,因此現在比較會同情6歲的狗,」新研究的共同執筆人艾德克(Trey Ideker)說,「而令人訝異的是,1歲狗狗的年紀竟然相當於30歲的人。」至於8個星期大的幼犬,則相當於9個月大的嬰兒。

為了想出更好的公式來比較人和狗的年齡,艾德克的團隊以104隻從幾星期到16歲大拉布拉多犬為主,研究了牠們去氧核糖核酸 (DNA)的指標成分(chemical markers)。雖然動物的DNA一輩子都不會改變,但名為「甲基」(methyl groups)的指標成分卻會改變。隨著歲月流逝,指標成分會在DNA內堆積,導致某些基因開關。

而艾德克的團隊發現,狗狗1歲時DNA內累積的甲基比人類多。也因此,8個星期大的幼犬,會相當於9個月大的嬰兒。不過,隨著年齡漸長,甲基堆積的速率會減緩,慢慢和人類的堆積速率相當。而這意味著當狗年紀愈來愈大時,老化的速度也會變慢。

文章來源:Your 1-year-old dog isn’t 7 human years old, contrary to the traditional math. It’s more like 30 years old, new research shows.

文章來源:Nope, every dog year isn’t equal to 7 human years, researchers now say

(中時電子報 楊幼蘭)