新研究！「微波爐+水」消毒口罩 完全滅菌

新冠病毒疫情已陪伴我們半年了，雖然大眾的口罩的問題似有減輕，但是醫護人員使用的N95高級口罩仍然短缺，一來是它的成本高，每片在50元以上；二來是消耗量很大。美國研究單位也在實驗有效而便宜的消毒N95口罩方法，他們發現使用微波爐與一杯水，僅需3分鐘就可以達成完全滅菌的效果，相當值得試試。

每日科學(Scitech Daily)報導，哈佛大學貝斯以色列女執事醫學中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)與麻瑟諸塞州總醫院( Massachusetts General Hospital)的研究人員，最近發表一篇研究論文，主題就是利用微波爐加熱水，造成的蒸氣薰蒸口罩，能達到相當好的滅菌效果，而且不會影響N95過濾棉的完整性。

該篇論文發表在美國微生物學會(American society for microbiology)上，根據論文的說法，研究團隊是利用「微波蒸汽滅菌法」進行口罩消毒，而這個方法是美國疾管署(CDC)提供的。

研究團隊將水裝進較大的方型玻璃皿裡，皿口以尼龍網罩住(就是超市裡裝水果的那種尼龍網)，然後上頭再放N95口罩，當玻璃窗皿裡的水受到微波加熱產生蒸氣後，蒸氣就會向上被口罩所吸附。

為了實驗微波蒸氣對病毒的破壞力，研究團隊以MS2噬菌體(一種特別會破壞大腸桿菌的病毒)做為研究對象，將MS2噬菌體沾抹在N95口罩的各部分，然後再送進微波爐裡。

結果發現，大約只要微波加熱3分鐘，N95口罩上的MS2噬菌體就會完全失去活性，幾乎沒有病毒殘留，而且N95口罩也沒有損傷。

可惜的是，論文僅說加熱時間是3分鐘，沒有說「火力」多少。不過論文有提到，他們實驗時，有遇到「火力」過大，造成尼龍網與N95口罩熔化的問題，所以想來火力應該中度就好。

另外，論文說，N95口罩上的金屬鼻墊，對現在的微波爐不會有太多影響。還有一個重點，就是承裝水的器皿要比口罩來的大，口罩的消毒面積才會夠廣。

文章來源：Researchers Identify N95 Respirator Decontamination Method Using a Microwave

文章來源：論文原文：Microwave-Generated Steam Decontamination of N95 Respirators Utilizing Universally Accessible Materials

（中時電子報 江飛宇）