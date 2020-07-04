靜修新校名揭牌 百年女中轉身男女合校高中

靜修女中轉型為完全中學、招收男生，百年女中正式更名為「靜修高級中學」，明年九年級和高三學生，將是第一屆領到「靜修高中」畢業證書的畢業生。

靜修女中是台灣第一所由天主教創辦的女中，成立於1916年，是逾百年歷史的老學校，因應少子化及性平觀念，2007年起國中部開始招收男生，目前108學年度國中部約81位男學生。靜修也已於1月13日正式更名為「台北市私立靜修高級中學」，隨著揭牌儀式，百年女校走入歷史。

靜修指出，近年來考量性別平等且回應男學生高度直升需求，自2018年起開放國中部男生直升高中，目前，高中部已有13位男同學就讀，加上109學年度直升的20位男同學，今年8月起，高中部校園中將有33位男同學。正式更名後，明年九年級和高三學生將是第一屆領到「台北市私立靜修高級中學」畢業證書的畢業生。

靜修表示，因應男生直升高中，校方也調整不少硬體設備，包括增設男生廁所、校本部體育場旁增設籃球機等。109學年度起也預計增設生活科技木工教室，讓學生們可以發揮創意，體驗實務操作的樂趣。

至於開放男學生直升後的學生戀愛問題。靜修中學輔導室主任李佩瑜表示，在青少年階段對異性會產生好奇心是很正常的，師長們會教導孩子以尊重、平等的方式認識對方，建立正確的交友觀。

更名之後，高中部是否對外招收男生，對此，校長蔡英華回應這是可預期的，但目前還沒有這個規劃，會先觀察高中男女合校後整體學習風氣及社會需求，再做評估。

其實因應少子化衝擊而不再堅持「女中」的學校，還有天主教新北市崇光女子高級中學。國中部於109學年度開始招收男生，並申請更名為「崇光中學」，創校逾50年的「女中」校名將只留存校友記憶中。