大人小孩通通有！中衛口罩開賣通路整理包

中衛口罩熱度不減，開賣一個多月，仍是每上架必秒殺，而今天早上11點Yahoo奇摩購物中心將開賣「中衛口罩」，除了4種款式顏色的成人口罩外，也有2種顏色的兒童口罩可以選擇，各通路販售細節為您整理如下。

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今（4日）早上11點開賣中衛成人和兒童口罩，成人有粉、藍、酷黑和3D酷黑可選擇，盒裝50入，售價300至499元；兒童則有粉小兔款及藍胖達款2種顏色，盒裝30入，售價260元，另也有匠心醫療口罩可買，每人限購1盒。

●蝦皮購物

今（4日）下午5點開賣成人醫用口罩，每人每日限購1盒，確切款式依官網為準。

●PChome 24h購物

開賣口罩的款式與時間，將不定時公告在購物網站上。

【藥局藥妝】

●大樹藥局

今（4日）晚上7點將於實體門市開賣「萊潔丹寧玫瑰粉口罩」，每盒50入售349元，每間店限量6盒，部分門市並沒有賣，詳情依各門市及官網為準；另大樹藥局也將陸續進10種顏色的口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間以官方公告為準。

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，單盒50入，顏色隨機出貨，售價289元，另也有搭配其他防疫產品的組合，售價依組盒不同。

（中時電子報 何立雯）