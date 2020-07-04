8縣市熱爆！吳德榮：午後注意較大雨勢

今(4日)太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，東北部、大台北地區及各地山區午後有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今受午後對流，預估山區並擴及平地，要注意較大雨勢。另外，今天氣依然炎熱高溫，氣象局對8縣市發布橙、黃燈號，溫高將飆達36度，民眾請注意防曬與補充水分。

氣象局表示，清晨到上午這個時段，因為大環境的西南風和陸風輻合，在中南部地區會有局部短暫陣雨，不過看來這種降雨會有空檔，且很局部，不是每個地方都會下到。另外，太平洋高壓雖然神威，但是也未必能完全壓制午後熱對流，因此在午後要注意午後雷陣雨。

氣象局指出，太平洋高壓影響，西南風沉降影響，今日中午前後南投縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。花蓮縣縱谷，台北市及新北市地區，彰化縣、雲林縣、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日的西南風水氣減少，上午西南部偶有零星少量降雨的機率；午後對流在山區發展，將擴及部分鄰近平地，仍要注意較大雨勢。今日各地區最高溫大約在35、36度，地理環境較特殊的地點，仍有升至37度左右的機率，天氣炎熱，要注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫：北部24至36度、中部24至36度、南部25至36度、東部24至35度。

氣象局今對8縣市發布高溫資訊。圖／擷自氣象局

（中時電子報 徐秀娥）