i12 Pro系列 被曝不支援120Hz螢幕更新率

支援 5G 的新 iPhone 預計在今年下半年亮相，對於不少人來說，現在可能就已開始準備存錢，計畫要在第一時間入手。然而先前曾經指出 iPhone 12 系列(暫定名稱)可能不會具備 120Hz 螢幕更新率的研究分析機構，再度談及了同一個議題，且維持了他們原先們的看法！恐怕會讓不少人感到失望。

顯示領域研究機構 Display Supply Chain Consultant(DSCC) CEO Ross Young 在 5 月中旬曾指出，iPhone 12 系列不會支援 120Hz 螢幕更新率。

然而，在那之後有不少相關傳聞，仍舊認為蘋果會在高階新機中納入這項技術。因此 Ross Young 公布今年內有望支援 120Hz 螢幕更新率的手機列表中，也曾經將高階的兩款 iPhone 12 Pro 手機列在其中。

但稍早前他更新 Twitter 指出，他們的聯絡人沒有一位認為 iPhone 12 Pro 系列將會支援 120Hz 螢幕更新率，並認為這項特性預計在 2021 年才會搭載，因此調整了他目前收集到傳聞會支援 120Hz 螢幕更新率的手機清單。

目前一般來說，若沒有特別強調，手機螢幕都支援 60Hz 螢幕更新率。提高螢幕更新率(例如到 90Hz、120Hz)，能夠讓螢幕顯示更為滑順，在觀看高速動態影片、遊戲內容時，都會更為流暢。

操控手機時，也能感受到螢幕的響應速度更快。但是對於手機電力的消耗也將更大。因此過往這樣的技術大多只出現在強調遊戲性能的遊戲手機(或稱電競手機中)，且大多會搭配一顆大電池，並加強散熱以維持效能。

至於 DSCC 方面為何認為蘋果 iPhone 12 Pro 系列不支援 120Hz 螢幕更新率，Ross Young 先前是認為蘋果還沒有搞定如何在手機上使用 LTPO(低溫多晶矽氧化物)顯示技術。

蘋果事實上已經在 Apple Watch Series 5 當中採用了 LTPO 技術，這項技術能在 1Hz ~ 60 Hz 之間進行調整，對於節能來說至關重要，因此 Apple Watch Series 5 藉此實現了螢幕常亮的功能。而蘋果也在 2018 年 10 月推出的第三代 iPad Pro 當中推出可以自動根據顯示內容調整螢幕更新率的 ProMotion 技術，最高可支援至 120Hz。

而今年蘋果若無法將 120Hz 帶到 iPhone 12 Pro 系列中，很可能是由於對電池續航力帶來的挑戰未完美克服，也有可能是相關產業鏈並未完全準備好的緣故。

蘋果 iPhone 12 系列預計會在 2020 年下半年亮相，但是如今能否按照往例在秋季發表，以及發表會會隔多久才上市，當前都仍存有許多變數，各方的傳聞也未見一致性。其中，針對 iPhone 12 即將支援的 5G 技術，也沒有統一說法。

到底會不會支援 mmWave 頻段，目前仍很難確認。而先前天風國際分析師郭明錤曾表示，為了降低成本，今年 iPhone 12 系列將不會搭送 EarPods 耳機以及充電器(會有充電線)，這一點不知會否引起業界仿效，又能讓 iPhone 12 系列呈現多甜蜜的價格，都待時間來證明。

（中時電子報科技 黃慧雯）