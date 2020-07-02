上司性騷擾、內鬥爭上位… 專家授4招應對

28歲的小芳（化名）經常被主管約喝咖啡，但和主管見面時卻常遭動手動腳。55歲的阿傑（化名）原本可以升遷，卻遭同事蓄意操作、遭前輩勸退，最終改由他人擔任高階幹部。專家表示，這些都是職場霸凌的常見狀況，若有苦不敢言，最終可能造成精神受創，甚至出現自傷或傷人的行為。面對霸凌不該隱忍，反而更要正面回應。

書田診所精神科主任醫師孔繁錦表示，霸凌是指加害者憑藉暴力、權力、優勢，於特定場域所進行持續性的侵犯、欺壓、剝奪、貶低、排擠等行為，使受害者遭到傷害、威脅、羞辱、挫折、孤立，產生身心症狀。

孔繁錦表示，社會各個角落都有可能發生霸凌事件，只是程度強弱不一，起因常與性別、種族、語言、宗教、家族、派系、社團、階級、地位、收入、身高體重、外貌、成績、新人等因素有關，職場是常見的霸凌場域之一。

以小芳為例，主管常以工作業務為由邀請她喝咖啡，並對她動手動腳，雖然她感覺不舒服，但卻因為對方是主管，只能找理由躲避，心理陰影越來越大。另一名32歲的阿玲（化名），與主管互動良好，常被指派重要工作，卻遭同事眼紅，被暗地裡說三道四。55歲的阿傑，雖可升遷擔任高階主管，卻遇上內部的鬥爭，被前輩勸退後，只能任由他人上位。

根據孔繁錦門診觀察，約1成的人有被職場霸凌的經驗，因員工屬於職場中的弱勢，常常有苦不敢說，只有忍耐。常見的職場霸凌類型有4類，包括語言暴力、性騷擾、肢體暴力、精神暴力。若不幸遇到職場霸凌，忍讓可能讓加害者更加囂張，讓自己處於任人宰割的狀態，換來更多的霸凌，反而應該正面回應，可透過4個招數展開自救。

首先，被霸凌者應積極蒐證，善用手機錄音、錄影、對話截圖、通聯記錄、監視器、行車紀錄器等。其次，應讓該知道的人都知道，可向親友傾訴、向上司申訴，以及採取體制外陳情、聘律師提告等措施，讓霸凌者與共犯得到制裁。

除此之外，也可找加害者面質。孔繁錦提醒民眾，面質前應事先演練，也可找親友陪伴，見面時勇敢果決、口條順暢，避免暴衝發生。若職場霸凌已對生活產生影響，出現身心症狀，應尋求精神科專科醫師協助。

（中時 林周義）