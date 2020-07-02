2020下半年財運 命理師揭密：這5星座爆發

2020可說是多災多難的一年，許多知名人物過世，加上新冠疫情席捲全球，全美更掀起極大規模的抗議種族歧視遊行，如今終於過完上半年，邁入下半年，對此命理師小孟老師也公布下半年財運最旺的5個星座。

第五名：雙魚座 (2.20~3.20)

雙魚座到了下半年財運越來越旺，接案的人案子會接到手軟，業務也會非常順利，事半功倍，只要努力財富就會快速累積，屬於穩扎穩打類型，但亮眼的業績容易招來小人忌妒毀運，因此必須保持謙虛，不可得意忘形。

第四名：牡羊座 (3.21~4.20)

牧羊座邁入下半年，氣勢之強穩如泰山，工作運強到傲視群雄，一掃上半年陰霾，小人與天敵更是將會自動退場，可說是賺錢、投資的最佳時機，甚至可用「暴富」形容。

第三名：巨蟹座 (6.22~7.22)

巨蟹座下半年將成為賺錢先鋒，特別是專長將會受到上面肯定，實力搭配過去的經驗將可大賺一筆，甚至只要做好份內工作，就能發光發熱，讓人望塵莫及，因此下半年最重要的就是努力工作。

第二名：射手座 (11.23~12.21)

不同於上面幾個星座，射手座下半年人緣爆發，彷彿哆啦A夢任意門般不斷穿越，將會得到各種貴人相助，獲得賺大錢機會，利用這段期間穩固這些人脈，往後將會對事業有極大幫助

第一名：摩羯座 (12.22~1.20)

下半年最吃香就屬摩羯座，事業運勢雙雙上升，就算低調也擋不住光芒，不僅事業順利，就連桃花運也旺，還是金錢桃花，追求者各個都相當有錢，可以讓人少奮鬥2、30年。

（ 中時電子報 林毅）