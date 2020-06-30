疫情趨緩 環保署：即日起免洗餐具恢復禁用

免洗餐具使用日前因新冠肺炎防疫暫時解禁，環保署今天說，由於疫情趨緩，已於6月初發文給地方政府，禁止店家核備後再使用免洗餐具，若違反規定將依照廢清法開罰。

根據環保署規定，政府部門、私立學校、百貨公司業及購物中心、量販店業於其提供餐飲的場所供消費者現場食用時，不得提供各類材質免洗餐具，其中百貨業及購物中心、量販店由各縣市陸續實施。

但是受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，部分餐飲業者擔心消費者不想使用重複清洗的餐具，因此為了防疫需求，環保署日前同意一次性免洗餐具暫時解禁，原來受限制的單位，只要報主管機關同意後就可使用。

根據環保署統計，申請恢復使用免洗餐具的場所，4月全台有377家，5月時則不到100家；環保署日前也評估，在防疫期間免洗餐具使用估計多了5成。

不過，環保署今天表示，由於疫情趨緩、防疫新生活啟動，已經於6月初發文給地方政府禁止店家再使用例外條款、核備後使用免洗餐具。也就是說，原本規範的店家免洗餐具恢復禁用，免洗餐具不再解禁。

根據環保署規定，內用不得提供各類材質免洗餐具包含杯、碗、盤、碟、餐盒、筷、湯匙、刀、叉及攪拌棒等。廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，若違反者將依廢棄物清理法第51條第3項規定，處新台幣1200至6000元罰款並限期改善，屆期仍未完成改善者，得按日連續處罰。

環保署也呼籲，餐飲業者清洗餐具應遵循「餐具清洗良好作業指引」，並搭配環境清潔及消毒，能保障民眾在疫情期間外食用餐的安全衛生。