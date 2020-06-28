國5連假塞爆 學者籲秋節試辦車牌分流

今天（28日）是端午連假最後一天，國道5號北上路段一早就出現車潮，下午1時40分，雪隧宜蘭端洞口往南回堵5公里長，用路人須花平常一倍以上時間才能從宜蘭到台北，面對同樣是4天連假的中秋節，學者建議，可試辦「車牌分流」措施紓解塞車。

消基會交通組副召集人李克聰指出，交通量大的原因無非是疫情期間，大家悶壞了，遇到難得的4天連假，出遊意願相當高，車流量比預期多很多，但也可以利用此次機會，評估原來的交管措施能否處理爆量的交通狀況。

國道祭出匝道儀控、夜間免收費等措施，但國5還是塞了30幾個小時，李克聰認為，傳統的交管措施是該調整，而調整方式就是「減量」、「分流」，減量的難度高，能做的就是分流，必須要讓用路人有明確的選擇。

李克聰表示，中秋4天連假全球疫情可能還沒降低，能出國的機會不多，建議可在中秋連假時試辦車牌分流，做法可分上午、下午時段，如上午單號通行，下午雙號通行，為鼓勵民眾配合可通行費減價；假設用路人行程無法變更，在非上路時段使用國5，可以採通行費加價。

李克聰表示，國外也有單雙號分流，但要多加宣導，民眾願意配合是成敗的關鍵，要讓用路人聰明選擇，就必須很清楚告知上路時段，現在交管措施好幾年沒變，也沒有效果，應該試試新的方法，不一定有效，但至少做了嘗試。

（中時 李忠一）

延伸閱讀

收假北返》9地雷路段曝光 估國5塞至晚上8點