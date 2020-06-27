連假搶出遊 淡海輕軌單日吸1萬6000人次

端午連假，民眾出遊興致高，淡海輕軌連假期間推出「趣遊淡海」集章兌換輕軌列車造型橡皮擦活動，吸引許多觀光人潮搶搭輕軌，26日單日運量衝破1萬6000人次。

新北捷運公司表示，端午連假淡海輕軌推出主題遊程包含約會、親子、美拍、自行車及美食等及第一次的集章活動，除帶動整體運量外，周邊商家也隨之受益。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，淡水地區是北台灣觀光勝地，依山傍水的地理環境勾勒成美不勝收的風光景色，還有中西合璧的特色古蹟以及在地美食，邀請民眾一起做好防疫，暢遊淡海。

許多遊客為收集本次結合王子文具異業合作的三環六線列車橡皮擦而來，民眾只要購買輕軌一日券即隨票贈送淡海輕軌造型橡皮擦，索取全新遊程地圖集章完成，可隨機獲贈環狀線、三鶯線及安坑輕軌的列車造型橡皮擦。

另外，至6月30日止，身分證字號有兩個0與全台醫護人員可至輕軌紅樹林站兌換免費一日券暢遊輕軌，民眾可把握連假後兩天前往搭乘淡海輕軌，體驗這全台唯一幾米藝術輕軌與國車國造的輕軌列車及沿線美麗的風景與美食。

新北捷運公指出，自今年2月起因應疫情，為降低傳染風險，列車到站後由司機員中央控制開關車門，隨著全台疫情持續趨緩，考量列車節能設計特性，自7月1日起，將恢復改由乘客自行按鈕開關門上下車。

但搭乘淡海輕軌的旅客進站時仍須配戴口罩，至於在月台上或輕軌車廂內，則視是否能保持社交安全距離而定。

（中時 葉德正）