特殊色口罩來了！ 各大通路懶人包

特殊色口罩，深受民眾喜愛，每次上架就被秒殺，今天下午5點蝦皮購物，將限量開賣彩色的中衛口罩，另寶雅各門市也陸續開賣萊潔「丹寧玫瑰粉」的口罩，各大通路的販售細節為您整理如下。

【網購平台】

●蝦皮購物

今天下午5點開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠色、深丹寧與酷黑等5個顏色可選擇，每盒售價300元，每人限購1盒，確切款式依官網為準。

●Yahoo奇摩購物中心

今天中午11 點開賣醫療用口罩，匠心成人和婦幼口罩，盒裝50入，售價250元；摩戴舒成人口罩，50片裝，售價349元。

●墊腳石

販售台灣製醫療用口罩，盒裝50入，409元。

【藥局藥妝】

●寶雅

各門市陸續開賣「萊潔」的丹寧玫瑰粉口罩，盒裝50入，售價349元，詳細購買資訊依各門市公告為準。

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，盒裝50入，售價299元；實體門市，下周一（29日）起將陸續到貨，「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩，實際開賣時間依各店公告為主。

●大樹藥局

下周一（29日）將陸續到貨「萊潔」丹寧玫瑰粉口罩，詳情請依各門市公告為主。

【便利超商】

●萊爾富

日前開賣萊潔的玫瑰粉口罩，大獲好評，因此宣布7月1日開放預購「丹寧玫瑰粉」，每個號碼限購1盒，7月15日開始取貨。