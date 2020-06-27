短程出遊省道也會塞 地雷路段報給你知

今天(27)是端午節連續假期的第3天，至上午8時止，省道路況大致順暢，預估各觀光風景地區短程出遊仍會有車多的情形，建議利用省道前往風景區的民眾，避開地雷路段及交通尖峰時間。

高公局說，北部地區台2線福隆至瑞濱10-19時、萬里至大武崙10-17時、關渡至淡水11-19時、台3線及台7線大溪至慈湖8-18時；中部地區台14甲線霧社至清境農場10-13時、台21線日月潭10-14時，將於壅塞時於重要路口疏導交通並發布路況資訊。

南部及東部的出遊或返鄉車潮，預估將從中午後開始湧現，如台9線蘇花改12-24時、台9線礁溪13-24時、台61線竹南至香山15-23時，將於壅塞時重要路口疏導交通並進行號誌調控，以及發布路況資訊，建議用路人多加利用「幸福公路APP」並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開壅塞路段及時段。

台9線蘇花改及台61線西濱快速公路路段，預估今(27)日下午將會有長途旅次的北返車潮，台9線蘇花改路段預計於中午12時後、台61線西濱快速公路新竹南寮及苗栗竹南~新竹香山路段下午3點後將為交通尖峰時間，分別有相關交通管制措施，台61線竹南路段13時至23時將封閉7處路口，蘇花改路段12-16時也將雙向管制21噸以上大貨車通行，請用路人多加注意，也建議可提早出發避開交通尖峰時段。

此外，銜接國道高速公路路段，因受到匝道儀控影響，預估也有車多等候情形，如台65線銜接國道3號土城交流道9-14時、台64線銜接國道3號中和交流道9-14時、台64線銜接國道1號五股交流道9-14時、台14線銜接國道6號愛蘭交流道16-19、台18線銜接國道3號中埔交流道15-16、台86線銜接國道3號關廟交流道10-16，將於壅塞時宣導用路人改道並通知高速公路局調整匝道儀控時間。

（中時電子報 徐秀娥）