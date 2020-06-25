日女疑在台染疫 醫揭無症狀者比例高得嚇人

20多歲日本女學生疑似在台求學染疫，恐讓我國連73天無本土病例破功，這消息宛如震撼彈，令國人心驚驚！胸腔重症醫師蘇一峰2月時已示警，無症狀傳染者易成防疫破口，他並舉出美國、中國大陸和台灣4個實例，這些恐怖數字揭示，新冠無症狀患者無所不在，比例遠高於你的想像！

蘇一峰在臉書上表示，新型冠狀病毒感染COVID-19的無症狀患者，比例遠高於你的想像！他早在2月就曾提醒，無症狀傳染者容易成為防疫破口，必需要重視與注意！蘇一峰舉出美國、中國大陸和台灣4個群聚感染案例，說明新冠無症狀患者其實比例驚人。

NEJM在4月24日發表了一篇文章提到，一家美國養老院的感染和傳播的案例。研究發現，48例陽性患者中，27例為無症狀傳染者！另外，美國波士頓遊民收容所的PCR篩檢研究發現，新型冠狀病毒的無症狀的感染者高達9成！

中國大陸的新冠確診案例也有類似的情形，其研究發現，高達78%的新型冠狀病毒感染是無症狀的感染者。

如果拉回國內的磐石軍艦染疫，從事後的血清檢測得知，艦上的軍人也大多是無症狀的感染。

日女疑在台染疫事件，網友憂心留言，「無症狀帶原是否有一天會轉有症狀？有資料了嗎？」、「無症狀:6~9成，且防不勝防…，不是全日警戒 就是放鬆，当作没發生」、「這個病會不會跟愛滋一樣，抵抗力好的時候無症狀潛伏，抵抗力弱時以為好了又復發……?」、「 黑數黑數，不要輕忽不能說的黑數。」、「都沒有其他症狀的病人出現嗎? 有的話沒有驗出來嗎？機場的危險性會不會比較高? 轉機免稅店是不是不要開比較好？」

（中時電子報 徐秀娥）

日本入境普篩台灣沒有 他揭防疫破口

日本女學生被爆出疑似在台灣染疫，於日本機場檢疫確診，有人指出，就是因為日本有入境全面普篩的制度，才篩出這位無症狀感染者。一名網友在PTT發文，無法理解台灣為何搞一個自我居家檢疫14天，弄一個防疫破口在那，就是不做入境普篩加上隔離14天？

原PO表示，本來就應該跟日本一樣，入境普篩加上隔離14天，台灣卻搞一個自我居家檢疫14天，自己弄一個防疫破口在那，「等爆了之後才追蹤接觸者，簡直好笑」。

原PO說，明明台灣檢驗能量夠，為什麼就是不做入境普篩？現在商務客有些可縮短隔離天數變5到7天，「如果還不入境普篩，我就坐等看笑話。」對此，網友也留言，「入境不普篩，難保不會有無症狀混進來」、「明明有研發幾分鐘快篩，卻不普篩入境者和接觸者，莫名其妙」、「因為他們覺得無症狀的傳染力很低吧」。

衛福部長陳時中於6月8日表示，未來外籍人士入境將普篩，陰性才會准許入境。國人沒有這樣做是擔心配合不確實，且國人進來有病就要醫，畢竟是自己人。

文章來源：PTT

（中時電子報 莊楚雯）